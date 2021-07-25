死對頭北韓未參賽…中國舉重隊3金到手 拚8人全金紀錄

憑藉完美戰術，東奧25日男子61公斤舉重，由中國李發彬擊敗印尼對手勁敵，拿下冠軍， 奪得金牌，獲獎時摘下口罩。(路透)

本屆東京奧運 的舉重比賽，依男、女及量級區分共14個項目；截至25日已經完成的三個項目賽上，金牌全由中國 選手所奪下，而中國現在的目標更是要創造紀錄，讓八名舉重參賽者全部奪金。

截至25日的賽程，獲得金牌的中國舉重選手包括：男子61公斤級的李發彬、67公斤級的諶利軍、女子49公斤級的侯志慧。其他的五名選手為：男子73公斤級的石智勇、81公斤級的呂小軍、女子55公斤級的廖秋雲、87公斤級的汪周雨、87公斤以上級的李雯雯。

一個國家至多只能派出八名選手參與本屆東奧舉重賽事，這些中國選手個個可謂勢在必得，要締造全員奪金的紀錄也是可能的，因為死對頭北韓以新冠疫情為由沒有參賽，一些舉重強國因為禁藥問題讓參賽人數受限，中國國內甚至還有舉重世界紀錄保持者因名額限制而沒有參賽。

中國男子舉重奪金的過程頗為戲劇性；25日舉行的比賽上，三次抓舉二度失誤，除145公斤外，150公斤、151公斤均失敗，排名暫居第四，第一的是哥倫比亞選手莫斯克拉(Luis Javier Mosquera)，第二的是巴基斯坦選手塔利布(Talha Talib)。

到挺舉後，諶利軍的排名更一度落到第五位，落後莫斯克拉11公斤，不過莫斯克拉第二輪試舉180公斤失敗，諶利軍「背水一戰」，成功舉起187公斤，讓諶利軍以332公斤的成績、1公斤之差逆轉莫斯克拉，奪下金牌；至於一度排名第二的塔利布，最終因首次挺舉失敗而排第五，無法拿下巴基斯坦已經期待29年的獎牌。

至於李發彬，對上的則是印尼 老將伊拉旺(Eko Yuli Irawan)，後者曾以挺舉174公斤打破同量級的世界紀錄；在25日的比賽上，李發彬挺舉首先舉出166公斤，還表演他的招牌動作「金雞獨立」，之後他以傳統的挺舉成功舉起172公斤，對伊拉旺而言，這代表他必須要刷新自己的世界紀錄，才能奪下金牌。

伊拉旺當天試圖舉起177公斤但失敗，奪下銀牌，不過伊拉旺在奧運賽場上的二銅、二銀的奪牌紀錄，已居印尼運動員之最，也是史上第五位能夠拿下四面奧運獎牌的舉重選手。