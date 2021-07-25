京九高鐵廣東段 擬11月開通連香港

京九高鐵廣東段計劃今年11月建成通車，屆時在深圳北站與廣深港高鐵交匯而連通香港。圖為高鐵往返廣深。（香港文匯網）

廣東省發改委25日披露，今年上半年省重點項目完成投資 4921億元（人民幣，下同，近760億美元），完成年度計畫投資近62%，為廣東全省投資增長發揮重要支撐作用。其中，鐵路工程完成投資271億元，京九高鐵廣東段（贛深高鐵廣東段）擬八月進行聯調聯試，計畫今年11月底建成通車，屆時在深圳北站與廣深港高鐵交匯而連通香港。

據最新統計，上半年廣東全省基礎設施項目完成投資2925億元，占全部重點項目完成投資的近60%，不僅為目前廣東「穩投資」持續發揮重要拉動作用，更為未來經濟社會高質量發展打下堅實基礎。其中，能源、城市建設、公路項目合計完成投資超2100億元，占全部基礎設施重點項目完成投資的74%。

同時，鐵路工程完成投資271億元，贛深高鐵、廣湛高鐵等項目加速推進，佛莞城際廣州南至望洪段已完成全線土建工程，預計今年底前可建成通車。

廣東省交通運輸部門透露，贛深高鐵廣東段目前基本完成鋪軌，擬於今年8月進行聯調聯試，計畫今年11月底竣工並開通運營。屆時，河源市將結束不通高鐵的歷史，實現廣東「市市通高鐵」，河源與深圳乘車時間將由3小時壓縮至1小時左右，助力打造「軌道上的大灣區 」。

針對全球晶片 短缺持續發酵，為電子信息等重點產業領域「強晶」，也是今年廣東重點項目投資的主方向。目前大灣區半導體產業園7個項目已開建，總投資達531億元。其中，粵晶半導體項目二期預計明年首季投產；而深南電路項目建成後可實現大陸「FC-BGA基板」零突破，填補大陸半導體產業鏈的空白。

數據顯示，今年上半年廣東全省產業重點項目完成投資1527億元，占全部重點項目完成投資的31%。專家指出，廣東發力高端裝備製造、新一代電子信息等高新技術產業，圍繞產業數字化、綠色化方向加大投資力度，有助於推動廣東製造持續走在大陸前列。