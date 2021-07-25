中國推「雙減」政策 補教界哀嚎：獲利有重大風險

中國頒布「雙減」政策，對校外培訓機構祭出多項嚴格監管。照片／新徽商傳媒

中國 昨24日頒布「雙減」政策，對校外培訓機構祭出多項嚴格監管，規定學科類培訓機構一律不得上市融資 ，還要統一登記為非營利機構。多家補教公司25日回應響應政策，但也示警營收、獲利將面臨重大風險。

該文件於上周五就有傳聞，港股及美股教育 族群股價集體下跌，新東方跌54.2%，好未來跌70.7%，高途跌63.2%。

新華網報導，官方日前印發「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，要求各地區各部門認真貫徹落實。為深入貫徹黨的19大和19屆五中全會精神，切實提升學校育人水平，持續規範校外培訓（包括線上培訓和線下培訓），有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔（簡稱雙減）。

其中，「雙減」政策最受注目的就是「堅持從嚴治理，全面規範校外培訓行為」。

「意見」規定，不再審批新的義務教育端學科類校外培訓機構；現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構；學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；校外培訓機構不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假組織學科類培訓。

南都訊報導，中國補教業者，包括新東方、好未來、作業幫、猿輔導、高思（愛學習）、一起學、精銳教育、學大教育、51Talk、卓越教育、高途教育等紛紛表達參與支持政策。

學大教育25日表示，公司主營的K12（包括義務教育階段以及普通高中階段）教育培訓業務預計將受到影響，其中，義務教育階段的學科培訓業務預計受到影響可能較大。教育培訓業務營業收入占99%。

豆神教育公告，考慮到公司現有大語文學習服務業務收入占公司營業收入比例逐年增高，「雙減」政策將對公司營業收入、利潤產生重大不利影響。

中信證券分析，對於學科類機構，未來的政策環境或十分艱難，不確定性大，建議盡早轉型，甚至轉行。此外，嚴禁隨意資本化意味著學科類培訓機構大概率將參考幼兒園政策，不再具備上市的可能性。