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鄭州水災斷網 市民：重回以物易物「原始生活」

記者賴錦宏／即時報導
由於沒網路，乘客無法用支付寶或微信錢包支付，只好用現金向計程車喊價。（騰訊新聞網）
由於沒網路，乘客無法用支付寶或微信錢包支付，只好用現金向計程車喊價。（騰訊新聞網）

鄭州暴雨成災已接近一周，雨停後，當地許多地方的水電及網路未能恢復。在中國新浪微博上，「#當一座都市忽然失去了互聯網#」成為熱門話題。有鄭州網友表示：「在水災之後的鄭州，一個同時擁有水、電、互聯網的人是無比幸運的」，還有人表示，由於支付寶停擺，又已長期沒有使用現金，有居民重回「以物易物」的原始階段。

據騰訊財經報導，作者杜強表示，在暴雨後，鄭州一些地方除了民生用水嚴重匱乏，在沒有電力與網路不穩定的狀態下，人們不只無法與親人保持聯繫，還要依靠社區擴音器與收音機取得消息。在習慣以支付寶進行日常交易的當地，許多人購物被迫「退回」依賴現金紙幣時代，甚至有人因未準備現金又無處提款，要「以物易物」。

報導稱，傳訊息、叫車、就餐等過去能夠依靠手機輕鬆解決的生活雜務，成了許多人的日常難題。在被廣為轉傳的一篇微信文章《災後鄭州：當一座都市忽然失去了互聯網》中，作者寫道，買了菜卻付不出現金來的男子，只得掏掏腰包摸出幾支煙給超市老闆作為交換，彷彿身處「戰後經濟崩潰的德國」。

文章又指出，許多人站在一排共享單車旁，卻因為掃不到碼，而只能絕望地搜索能否看到一部壞鎖的共享單車；當的士司機被眾人圍繞問著「你說多少錢就多少錢，不跳錶」時，卻也只能搖搖頭說：「你有現金嗎？微信支付寶刷不了」。

文章作者表示，他後來攔下一輛貨車，問起單程的價格，司機表示要「看看高德地圖上有多遠」，但一分鐘之後，他說「沒網」。而他在攜程網上預訂的酒店，到入住時店家卻對他說：「我現在沒電沒網，你預定了我哪裏看得到？」

鄰居間分享災情訊息。文章指出，在斷了網的鄭州，許多人要回到沒有網路的時代，重新摸索出生活的方式：「在一家羊湯館，老板告訴我，現在訂不了外賣。『不是美團（外賣）停了，我們自己手動關掉的。就是一個單子40分鐘了沒有騎手接單，然後客人就退，餐早就做好了，損失我們還是得自己承擔。乾脆關了。』」

文章稱，鄭州城東南路附近的住戶張先生，因手機只剩下20%多的電量，加上沒有網絡，而連續兩日沒有使用，又指他雖然沒有接收新聞和政府通報，但透過鄰居獲知「哪又要洩洪了」之類的資訊。他還對災情的恢復表達信心：「河南人怕啥，大災大難見得多了。」

水災後鄭州公共交通癱瘓，人們開始搭載貨車出行。（騰訊新聞網）
水災後鄭州公共交通癱瘓，人們開始搭載貨車出行。（騰訊新聞網）

鄭州 支付寶 微信

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