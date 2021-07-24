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颱風「烟花」逼近 中國發多地暴雨預警 上海機場斷航班

中央社／台北25日電
受颱風「烟花」逼近影響，浙江台州石塘鎮沿海24日出現數層樓高的海浪。（中新社）
受颱風「烟花」逼近影響，浙江台州石塘鎮沿海24日出現數層樓高的海浪。（中新社）

暴雨造成中國河南省嚴重災情，中國氣象台預報，今明兩天中國浙江、上海、安徽、內蒙等地也將出現暴雨。受颱風「烟花」逼近影響，上海浦東與虹橋機場、杭州蕭山機場已取消今天所有航班。

中國中央氣象台今天發布暴雨橙色預警，7月25日上午8時至26日上午8時，浙江中北部、上海、江蘇南部、安徽南部、內蒙古中部、吉林西部、黑龍江西部、海南島西南部、雲南南部以及青海東北部、甘肅東部、陜西北部、山西北部、河北北部等地的部分地區有大雨或暴雨。

其中，浙江北部、上海、江蘇東南部、安徽東南部、內蒙古中部等地的部分地區有大暴雨，浙江北部部分地區將有250至360毫米的特大暴雨，並伴有短時強降水，最大小時降雨量達30至60毫米，局部地區可超過80毫米，可能出現雷暴大風或冰雹。

颱風「烟花」逼近，預計今天中午登陸浙江、江蘇一帶。上海浦東機場和虹橋機場取消今天所有客運進出港航班；杭州蕭山機場也公布，今天的航班全部取消。

烟花帶來的強降雨，已導致浙江寧波多地出現江水、海水倒灌，低窪地積水，不少人受困，當地消防連夜救援。

日前因暴雨致嚴重災情的河南省24日下午通報，16 日以來的暴雨已造成930.58萬人受災，因災死亡58人、失蹤5人。

但據氣象預報，河南各地這兩日仍然有雨。其中農村災情慘重，北部的新鄉市和鶴壁市，洪水淹沒大量房屋、沖毀農田並沖走牛羊，河流決堤。鄭州官方公布，至今有7名官員幹部在防汛期間遇難，包括新密市發改委副主任王俊傑，其他大部分是基層幹部。

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