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香港元朗白衣人暴動案 7人遭判刑

香港特派員李春／香港報導
香港去年7月21日爆發元朗事件，香港地鐵元朗站內突然出現一群白衣人，無差別地進行暴力攻擊乘客，連孕婦也無法倖免，過程不見員警出面，震驚社會。（取材自《香港突發事故報料區》臉書）
香港去年7月21日爆發元朗事件，香港地鐵元朗站內突然出現一群白衣人，無差別地進行暴力攻擊乘客，連孕婦也無法倖免，過程不見員警出面，震驚社會。（取材自《香港突發事故報料區》臉書）

香港721元朗白衣人暴動案，7名被告在香港區域法院判刑。法官判刑時表示，各被告案發時濫用中國五星旗，一邊搖旗吶喊一邊打人，警方淪為配角，在法治社會，無的放矢的私刑，引起市民恐慌，必須判以具阻嚇性刑罰。

元朗721事件是2019年7月21日民眾參加反送中遊行後，香港新界元朗區出現暴力襲擊事件。事件中，大批著白衫有黑社會背景人士手持武器在港鐵元朗站隨機襲擊路人和乘客，造成至少45人受傷。這一事件成為反送中運動重要轉捩點，催生更多大型示威。去年4月，港警以涉嫌非法集結、暴動及串謀有意圖而傷人等罪名合共拘捕37人，但最後只有7人被起訴。

被起訴的7人，5人被裁定暴動罪等罪名成立，另外有2人早前認罪，7名被告遭判囚3年6個月至7年不等。

被判刑7人中，刑期最重的是鄧懷琛，法官指鄧扮演指揮角色，罪加一等，刑責與同場暴動者的行為相等，總刑期7年。

另一被告黃英傑，法官指其有預謀到場偏坦白衣人，判他入獄3年6個月。其餘被告蔡立基判囚6年、吳偉南判囚4年、鄧英斌判監3年9個月；開審前已認罪的林觀良及林啟明，扣減刑期後各被判4年8個月。

法官葉佐文判刑說，白衣人使用自製標語，自行執法，形容警方淪為配角，批評白衣人濫用大陸五星旗，一邊在藤條綁上五星旗，一邊用藤條毆打或襲擊無辜市民，形容事件是非法禁錮，事件引起公眾恐慌，判刑要具阻嚇性。

這一案件的結案成為香港社會關注點，大批民眾前往法院聽審。有一批元朗居民在庭外聲援被告，聽到判決後，在庭內批評法官司法不公。也有不少到場聽審的民眾，認為判刑太低，也不滿多名施襲者仍未被捕。

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