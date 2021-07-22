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受暴雨影響 鄭州多家整車企業停產

河南鄭州連日的暴雨，讓當地的整車企業的生產基地受到影響，包括宇通、上器等多家車企已暫時停工停產。
河南省因連續暴雨已導致33人不幸罹難。圖為鄭州市區21日空拍景象。中新社
河南省因連續暴雨已導致33人不幸罹難。圖為鄭州市區21日空拍景象。中新社

中新經緯報導，鄭州全市現擁有宇通客車、東風日產鄭州工廠、鄭州日產、上汽乘用車鄭州基地、海馬汽車等多家整車企業，2020年受疫情影響，全市整車產量58.3萬輛；業內人士預計，2021年全年整車產量將超過62萬輛。

作為鄭州本土上市公司，宇通客車官方微博表示，生產線部分區域有積水倒灌情況，已及時清理，不會影響正常經營。

上汽集團官方微信表示，鄭州市連日出現大到暴雨，城區內澇嚴重，為預防和減少降雨對工廠的生產影響，上海匯眾鄭州子公司的管理人員帶領員工留守工廠，通宵用沙袋堆砌防汛牆，鋪開防雨布做好設備保護工作。

截至目前，鄭州子公司廠區設備設施沒有受到影響，鄭州工廠是上汽集團乘用車在境內建成的第三個生產基地，2017年9月一期工廠竣工並投產，年產能30萬輛。

東風汽車官方微博指出，鄭州日產此前成立防汛突擊隊，第一時間採取行動，在工廠重點部位用防汛沙袋砌起防汛堤壩，防止雨水漫入；快速抽排水，保障工廠設備及零件不被水泡，由於提前做好布置，截至7月20日晚11時半工廠一切安好。

海馬汽車官方微信提到，員工及家屬無人員傷亡報告，部分廠區及試驗車輛受到一定程度影響，具體受損情況正在進一步調查評估，海馬汽車鄭州基地也已停工，其中包括為小鵬汽車提供代工的海馬鄭州第三工廠。

澎湃新聞報導，小鵬汽車方面回應，目前這一狀況不會影響到小鵬汽車的生產和銷售。

鄭州 汽車 微信

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