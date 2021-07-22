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中國稱10月底前 可向COVAX供貨1.1億劑新冠疫苗

林則宏
圖為北京科興中維生物技術有限公司所生產的新冠滅活疫苗。中新社
圖為北京科興中維生物技術有限公司所生產的新冠滅活疫苗。中新社

新華社22日報導，總部設在瑞士日內瓦的全球疫苗免疫聯盟宣布，已與中國國藥集團和科興公司簽署預購協議，代表這兩家中國企業的疫苗已進入世界衛生組織新冠疫苗實施計劃（COVAX）的疫苗庫。

報導稱，根據協議，中國今年10月底前可向COVAX供貨1.1億劑新冠疫苗，後續還將長期供貨。中國常駐聯合國日內瓦代表團表示，這是中方以實際行動踐行疫苗「全球公共產品」承諾的重要體現。

新華社指出，自從在2020年第73屆世界衛生大會上承諾中國疫苗將作為全球公共產品以來，中國始終以實際行動踐行諾言，致力於實現新冠疫苗在全球特別是發展中國家的可及性和可負擔性，為全球抗疫貢獻「中國力量」。

根據中國外交部和海關總署早前發布的消息，中國已向全球100多個國家和國際組織提供超過5億劑疫苗和原液，相當於當前全球疫苗總產量的六分之一。

新華社表示，中國政府還大力支持中國疫苗企業向發展中國家進行技術轉移。迄今，中國疫苗企業已經在阿拉伯聯合大公國、印尼、馬來西亞、埃及、巴西、土耳其、巴基斯坦、墨西哥等國啟動合作生產，產能超過2億劑。

世界衛生組織設定的全球目標是，今年底每個國家至少有40%的人口接種疫苗，並於明年中達到70%。新華社稱，若要實現此一目標，需要加速供應和接種新冠疫苗。

中國 疫苗 墨西哥

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