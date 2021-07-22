我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

武漢P4實驗室：投用以來 從未發生洩漏事件

WSJ：全球最大iPhone生產基地 富士康鄭州廠遭洪水侵襲

記者蔡敏姿／即時報導
圖為iPhone生產線。照片／新浪網
圖為iPhone生產線。照片／新浪網

華爾街日報報導，蘋果公司最大的iPhone生產基地，富士康鄭州廠區受洪災肆虐影響，據當地工廠員工說，這個龐大組裝基地的部分地區出現積水，發生臨時停電情況，許多工人因此被迫放假。不過，廠區遭遇的破壞似乎有限。

報導引述工人們說法，位於河南省鄭州市的這個生產基地遭遇的破壞似乎有限。總部位於台灣的富士康科技集團在鄭州運營三個廠區，雇有數十萬名工人，全球iPhone總產量有一半以上來自這裡。

富士康表示，公司已第一時間啟動防洪應對機制，但洪水並未對其設施造成直接影響。

21世紀經濟報導報導，富士康正在為iPhone新品量產備貨，就在7月20日，富士康鄭州廠區還在持續招工中，其中鄭州港區IDPBG事業群（負責iPhone生產）的時工漲價，打卡55天在職90天最高人民幣8500元（約1315美元）。

騰訊網報導，分析稱，雖然鄭州富士康代工廠的地位舉足輕重，富士康旗下還有深圳、成都、太原、天津、武漢等多個地區工廠。即便鄭州的代工廠受到影響，其餘地區也可以加足馬力進行些許彌補，雖然可能影響iPhone13系列出貨時間，應該不會影響發布日期。

按照慣例，蘋果公司通常在9月舉辦新品發布會，暫時還沒有調整計畫的消息。

鄭州 iPhone 蘋果

上一則

美中會談前 環時：美勿給台獨「軍事依靠感」 那很危險

下一則

北京：30國領導人接種中國疫苗

延伸閱讀

人牆救溺、清汙排水…鄭州人挺身而出

人牆救溺、清汙排水…鄭州人挺身而出
河南鄭州常莊水庫洩洪14小時未預警 民轟人禍

河南鄭州常莊水庫洩洪14小時未預警 民轟人禍
水淹鄭州地鐵 他背「暈倒」客 走了一會發現已去世

水淹鄭州地鐵 他背「暈倒」客 走了一會發現已去世
河南鄭州影院暴雨夜留宿千餘人 房企卻趁雨推銷

河南鄭州影院暴雨夜留宿千餘人 房企卻趁雨推銷

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

2021-07-16 07:46
杭州知名美女網紅「小冉」因抽脂感染不幸去世。（取材自微博）

美女網紅抽脂 皮爛器衰不治 家屬求償500萬

2021-07-16 13:00
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏
洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄