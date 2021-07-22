WHO提出新冠病毒溯源第2階計畫 中國拒絕：不尊重常識

世界衛生組織（WHO）近日提出新冠病毒溯源第二階段計畫。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）近日提出新冠病毒溯源第二階段計畫，對此，中國 國家衛健委副主任曾益新22日表示，該計畫不尊重常識，亦違背科學，中方不可能接受。

新華網報導，曾益新在記者會上稱，對世衛 的第二階段病毒溯源計畫感到吃驚，因該計畫以「中國違反實驗室規則造成病毒洩漏」的假設作研究重點之一。他強調，武漢病毒研究所 的職工及研究生至今未有感染新冠病毒，病毒所沒有能直接感染人類的病毒，亦沒有開展新冠病毒爭議功能研究，更沒有人造病毒。

今年1月，世衛組織國際專家和中國專家組成的聯合溯源專家組，在中國開展為期28天的聯合研究。曾益新表示，中方全力支持世衛專家組工作，完全滿足世衛專家參訪要求，讓世衛專家去他們想去的單位，會見所有他們想見的人。

曾益新表示，世衛專家組今年初實地考察武漢病毒所後，已得出「病毒極不可能起源於實驗室」的結論，這些專家在各個領域皆非常有權威，亦有富有經驗，而且是由世衛精心挑選，故應尊重有關結論。

曾益新稱，病毒溯源是科學問題，中方反對將有關工作政治化，而第二階段的工作應在第一階段的基礎上延伸，第一階段曾開展的工作，尤其是已有明確結論的問題，不應重複開展，而是應該在成員國充分廣泛磋商基礎上，推動在全球多國多地開展早期病例掃搜、分子流行病學、動物及中間宿主等溯源工作。