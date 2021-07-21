河南暴雨還沒完…新鄉降雨超越鄭州 洪水直沖民宅

河南省持續下暴雨中，新鄉市降雨紀錄超越鄭州市，洪水沖進民宅。（取材自河南廣播電視台）

河南 省持續下暴雨 中，維持紅色警戒，其中新鄉市降雨紀錄超越鄭州 市。新鄉市氣象台22日4時發布暴雨紅色預警，未來3小時內，該市全區強降水持續，累計降水量將達100毫米以上，可能引發城市內澇和山區地質災害。

受暴雨影響，新鄉多地出現交通癱瘓、停水停電、人員被困情況。每日經濟新聞報導，21日8時至21時，新鄉西北部出現暴雨、大暴雨、局部地區特大暴雨天氣，監測到最大降雨量達327.2毫米。

河南省持續下暴雨中，新鄉市降雨紀錄超越鄭州市，洪水沖進民宅。（取材自新鄉氣象站官網）

其中，新鄉市區牧野氣象站2小時降水267.4毫米，超過鄭州20日當天2小時最大262.5毫米的降雨量。

新鄉氣象台21日稱，17日20時至20日12時，新鄉出現大到暴雨，局部大暴雨，並伴有短時強降水和短時大風。全市共有6個氣象站點出現特大暴雨，133個站點出現大暴雨，26個站點出現暴雨。

河南廣播電視台報導，21日湍急的水流還沖進民宅。新鄉市牧野區利民西院的張女士稱，「水位邁過門了，堵不住了」，擔心雨水長時間浸泡後，會出現房屋垮塌的情況，只好先把貴重物品轉移到安全的地方。

河南師範大學學生小陳表示，21日下午6時許，雨勢突然變大，學校裡的積水越來越嚴重。「大概兩個小時，宿舍樓下的積水就已經沒過膝蓋了。」

新一街建業壹號城邦道路坍塌，新一街段村小學外路面塌陷，新二街柳青路路面有坍塌。此外，中原路羅莊街漏電，中同街地下道已淹。