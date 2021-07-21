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中國財政部1億元救河南 富士康、螞蟻集團也各捐1億

記者賴錦宏／即時報導
河南鄭州暴雨導致城區積水嚴重。（中新社）
河南鄭州暴雨導致城區積水嚴重。（中新社）

中國財政部21日緊急下達1億元人民幣救災補助資金，支持河南省做好防汛救災工作。與此同時，台資富士康工業網路公司稱代表富士康集團，也宣布捐款1億元，用於河南當地的救災工作和災後重建。

據香港文匯網，中國財政部表示，其中，中央自然災害救災資金6000萬元，用於支持災區開展應急搶險救援和受災群眾救助工作；中央財政農業生產和水利救災資金4000萬元，用於支持災區開展災後農業生產恢復和水毀水利工程設施修復等工作。

此外，中國各企業也踴躍捐款。比亞迪表示，近日鄭州等地遭遇強降雨自然災害，災情牽動人心。比亞迪慈善基金會向鄭州慈善總會捐款2000萬元人民幣，用於救災緊急舉措和災後恢復工作。

另據央廣網周三（21日）消息，騰訊公益慈善基金會緊急宣佈首批捐款1億元人民幣，聯合前線的救援機構與慈善組織，用於保障當地群眾人身安全和緊急採購救災物資。阿里巴巴公益基金會則表示，將追加捐助1億元，馬雲公益基金會將捐助5000萬元，配合河南省政府指揮，用於救災緊急舉措和災後恢復工作。

螞蟻集團通過支付寶公益基金會捐款1億元。螞蟻集團稱，正在聯合公益機構，將善款用於應急救援、災區防疫、受災群眾生活及心理保障以及災後重建工作。

北京字節跳動公益基金會宣佈捐贈1億元人民幣，聯合公益機構，優先為受災地區兒童的安全保障和生活學習提供服務，救助對象包括兒童救助站、孤兒院、安置點等地的兒童。

360集團及創始人、董事長周鴻禕將捐贈2000萬元，360數科宣布捐贈2000萬元，並通過360公益基金會聯合當地救援機構和慈善組織，緊急籌措相關救災物資，投入一線救災工作。

小米公益基金會捐贈5000萬元緊急馳援河南；美團公益基金會宣佈捐贈1億元；順豐公益基金會捐贈2000萬元；泡泡瑪特已向河南省慈善總會捐贈打款500萬元；喜茶向鄭州慈善總會捐款500萬元；高途宣佈創始人陳向東捐贈2000萬元馳援河南，用於災區學校的重建。

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