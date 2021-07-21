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河南鄭州暴雨停水停電 居民湧超市以現鈔搶買桶裝水

記者賴錦宏／即時報導
水災後，民眾瘋搶食物，鄭州超市裡，貨架上食物空空如也。（圖／取自新浪微博）
水災後，民眾瘋搶食物，鄭州超市裡，貨架上食物空空如也。（圖／取自新浪微博）

河南連日暴雨成災，鄭州破紀錄的降雨量，有積水昨天湧入地鐵及車廂，多人在地鐵內淹死。河南省政府公布，水災造成25人死亡、7人失去聯絡，16萬多人緊急疏散。部分地區出現停水停電。許多民眾衝入超市搶購食物和飲水，有的則買水桶等待給水車供水。

據星島網，有鄭州民眾表示，洪水一度淹沒轎車車頂，超市出現人潮搶購日用品、食品，民眾擔心自來水受汙染，紛紛到超級市場購買桶裝水應急，部分貨架已經清空。由於電訊手機訊號不穩定，市民改為使用現金。

有當地民眾說：「從昨晚開始停水停電斷網，今天等雨停了去看了災後的鄭州，高架上滯留的車，路上的淤泥，偶遇來救援的車隊，超市搬空的貨架…沒想到這輩子會經歷一次這樣的天災，慶幸的是家人都平安無事。」

有華北水利水電大學學生發文指，樓下全是水，超市也沒開門，物資都被搶購一空，「我們這棟女生宿舍至少百十來個留校生，停水停電，還有別的寢室，有人員失聯」。另外，有鄭州外國語中學學生求助，「附近哪裡能充電啊！！！要失聯了！！超市都賣空了！靠零食充飢」。

不少民眾在新浪微博上發文抱怨稱，「昨天到今天，停水停電的第二天，超市貨架早就空了，還好學校還有大米飯，6塊錢一份，幾乎是平時的半價了，雖然中午排得晚沒吃上，但是下午趕上了。雖然沒有囤水，但是在水位上漲前剛買了一瓶一升的橙汁，壺裡還有之前剩的半壺水」、「為了搶個包子吃排隊半個小時，超市也空了。心酸啊」、「家裡停水，人都去超市買，我同學給我說她去超市買一瓶水竟然48塊錢!這種行為真的應該嚴厲打擊」。

由於擔心水災後，自來水受汙染，鄭州民眾拿著水桶等待供水車領水使用。（圖／取自新浪...
由於擔心水災後，自來水受汙染，鄭州民眾拿著水桶等待供水車領水使用。（圖／取自新浪微博）

地鐵 洪水 暴雨

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