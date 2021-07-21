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南京祿口機場爆群聚染疫 17人驗出新冠陽性

南京祿口機場爆群聚染疫 17人驗出新冠陽性

中國新聞組／北京21日電
在傳出機場有新冠確診病例後，南京連夜展開核酸廣篩。圖為南京市江北新區一處檢測點，21日上午民眾正在進行核酸檢測取樣。（中新社）
在傳出機場有新冠確診病例後，南京連夜展開核酸廣篩。圖為南京市江北新區一處檢測點，21日上午民眾正在進行核酸檢測取樣。（中新社）

江蘇省南京市昨通報在祿口國際機場發現9名清潔人員確診新冠肺炎後，今天下午1時再通報，機場總共發現17名陽性案例，除了已知確診的9人外，剩下有5人為無症狀患者，還有3人的核酸檢測待進一步診斷。

根據通報，南京20日在祿口國際機場工作人員每周定期核酸檢測樣本中，檢測到陽性樣本9例。這9名患者全為女性，而且都在祿口機場從事保潔工作，其中一名無症狀感染者從事客艙清潔工作。

南京市防控指揮部隨後啟動應急響應，開展疫情追蹤、隔離管控、核酸檢測、醫療救治、環境消毒等工作。

據北京日報報導，南京市政府副市長胡萬進今天在疫情發布會上表示，經過全面檢測後，總共發現17例陽性案例。截至7月21日5時，已經排查出陽性檢測人員的密切接觸者157人，密接的密接56人，其他的人員還在進一步的排查過程中。

據新華社報導，南京已發布通告，21日起，江寧區祿口街道謝村社區、白雲路社區、石墊村等地由「低風險地區」調整為「中風險地區」；祿口街道則為封控區域。江寧區也已連夜開展核酸檢測。

此外，南京還要求，必須嚴格落實隔離管控措施，中高風險地區、封閉區域內的人員足不出戶，封控地區人員只進不出。南京市政府還呼籲市民，「非必要不離寧」，確實需要離開南京的，需持有48小時內核酸檢測陰性證明。

檢測 機場 疫情

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