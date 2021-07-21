「千年一遇」暴雨襲擊河南 中國南北交通受阻

暴雨已導致河南多條國道和鐵路運輸中斷。（新華社）

罕見極端強降雨重創河南，也使得中國 南北交通受到影響。中國交通運輸部表示，因河南省遭遇極端強降雨，截至21日7時，已有G4京港澳高速公路等26條高速公路29個路段封閉，河南另有8條國道、8條省道共計30個路段因強降雨出現路面積水、塌方中斷。

除高速公路受阻，河南鐵路運輸同樣受到衝擊。中國國家鐵路集團21日上午宣布，受鄭州地區持續強降雨影響，21日涉及途徑鄭州方向的高鐵、普速上下行列車全數停駛。

中國國家鐵路集團稍早發布的消息指出，鄭州至洛陽區間的鄭西高鐵、隴海鐵路發生水漫線路、路基坍塌、設備淹水等情況，列車無法通行；途經鄭州地區的京廣高鐵、徐蘭高鐵、京廣鐵路、隴海鐵路、焦柳鐵路、寧西鐵路等線路均不同程度受到影響。

根據中國高鐵App顯示的訊息，21日從鄭州東站始發的列車，包括從鄭州東站前往濟南西、上海虹橋、十堰東、北京西、蘭州西、天津西、西安北等方向的高鐵共計97趟列車全部停駛。

航空方面，鄭州新鄭機場 航班也大量取消。飛航資訊系統顯示，新鄭機場21日已取消進出港航班超過660架次（包括提前取消和當日取消數），其中當日取消進出港航班460多架次。

受航班取消和鐵公路停駛影響，有數千名旅客因此滯留機場與車站。

鄭州報業集團旗下新媒體「正觀新聞」指出，19日下午4時30分許從鄭州站出發前往蘭州的K266次列車，在離開鄭州站後的第二個車站（鐵爐站）停靠，受暴雨影響，截至目前列車已經停靠超過40小時。

據列車乘務員反映，該次列車約有735名乘客，目前乘客情緒總體穩定，但車上21日已斷糧、斷水，急需救援。

鄭州市內交通同樣因暴雨大亂，鄭州地鐵 已於20日晚間6時許宣布全面暫停營運。鄭州地鐵5號線20日還因大水沖入地鐵隧道，導致列車車廂淹水，造成12人死亡、5人受傷。