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自曝混打3劑新冠疫苗 中疾控中心主任：沒有不適

中國新聞組／北京21日電
中國疾控中心主任高福自曝混打三劑疫苗。圖為他日前現身發布會。( Getty Images）
中國疾控中心主任高福自曝混打三劑疫苗。圖為他日前現身發布會。( Getty Images）

中國疾控中心（CDC）主任高福日前受訪時透露，自己至今已經打了三針疫苗，「疫苗種類與廠家都不盡相同，但身體沒有任何不適」。高福曾表示，可用不同技術路線的疫苗混種來提高疫苗有效率。就在中國製疫苗效力受國際社會質疑之際，高福自曝混打，其背後涵義耐人尋味。

最新一期「環球人物」雜誌採訪中國疾病預防控制中心主任高福談新冠疫苗研發，文章18日在網路發布。

高福受訪時說，自己早在2020年5月就已經注射了國產疫苗，「是第一批『吃螃蟹的人』」，接著說「到今天為止我一共打了三針，疫苗種類與廠家都不盡相同，但身體沒有任何不適。這麼做的原因就是對國家的疫苗有信心」。

但他並未說明自己的了哪幾種疫苗、間隔時間等。

高福自己也在這次疫情中負責疫苗研發，並帶領中國科學院微生物研究所的研究團隊，以重組蛋白次單位疫苗技術研發疫苗。

今年4月10日，高福參加全國疫苗與健康大會，外媒報導，他在會上說「中國疫苗防護率不是很高，應該考慮多種技術路線疫苗序貫交替接種」，引發熱議。隔天，高福否認相關報導，稱「這完全是誤解」。

根據環球時報，當時高福澄清，對於如何提高疫苗的保護率，他提出了未來的科學思考是，「比如在劑次、劑量和接種間隔上優化接種程序，比如採用幾種疫苗交替的接種（序貫免疫）方式」。

在「環球人物」雜誌的採訪中，高福認為，好疫苗要做到安全、有效、可控、可及（經濟上大多數人可獲得），而「中國疫苗做到了這四個方面」。他並說，目前中國疫苗對於人們最擔心的新冠變種病毒依然有效。

疫苗 中國 變種病毒

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