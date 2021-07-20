鄭州21日出現罕見暴雨襲擊，路上淹大水。美聯社

鄭州21日出現罕見暴雨 襲擊，全市普降大暴雨、特大暴雨並引發洪災 。截至目前，洪災已造成鄭州市區12人死亡，當地已轉移避險約10萬人。

據了解，7月18日晚上6點至21日清晨，鄭州全市普降大暴雨、特大暴雨，累積平均降水量449毫米，73站（佔比約38%）累積降水量超過500毫米，最大新密白寨875毫米，鄭州市的鄭州、登封、新密、滎陽、鞏義五站日降水量超過有氣象記錄以來極值，20日下午4-5點時，鄭州本站降雨量達201.9毫米，超過中國陸地小時降雨量極值。

由於遭遇罕見持續強降雨，鄭州市常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程出現險情，鄭州市區出現嚴重內澇，造成鄭州市鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響。鄭州地鐵 全線網車站暫停運營服務。鄭州東站160餘列車停運，造成大量旅客滯留。

受強降水影響，鄭州市多條河流水位持續上漲並出現險情，多座水庫超汛限水位，市區及周邊縣區受災嚴重。

對於此次罕見暴雨襲擊，河南省氣象台首席預報員張寧總結了5個特點：持續時間長、累積雨量大、強降水範圍廣、強降水時段集中、具有極端性。7月17日開始，河南省西部、中西部地區連續四天出現大範圍強降水天氣，並且強降水仍將持續。全省共有4098個雨量站降水量超過50毫米，大於100毫米的有1923個，大於250毫米的有606個。

張寧表示，預計此次強降水將持續到21日夜裡，強降水集中區域仍是豫西北和豫中一帶，降水量能夠達到100到250毫米，局部300到400毫米。22日至26日，河南省無明顯大範圍強降水天氣，省內多分散性的雷雨天氣。