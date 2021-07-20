富比世2021中國慈善榜 馬雲捐款居首

阿里巴巴創辦人馬雲。（美聯社）

富比世 （Forbes）中國 今天發布「2021中國慈善榜」稱，阿里巴巴集團創辦人馬雲去年以捐款人民幣32.3億元（約5億美元），位列榜首，並指他帶領阿里巴巴全方位參與抗疫。

根據微信公眾號「福布斯中國」今天發布，今年上慈善榜的100名中國企業家（企業）現金捐贈總額為245.1億元，與去年的179.1億元相比，大增37%。

富比世中國指出，受COVID-19疫情 影響，無論從企業數量還是捐贈金額上，醫療領域超越了教育和扶貧，成為了第一大捐贈領域，比重也從去年的6.4%增加到32.8%。教育和扶貧以22.5%比重並列第2，前3大捐贈方向合計占比近8成。

其中，馬雲帶領阿里巴巴集團以32.3億元的現金捐贈總額，位居榜首。富比世中國指出，過去一年COVID-19疫情來襲，阿里巴巴集結整個集團力量，全方位參與國內和全球抗疫工作。透過利用數位經濟生態中的商業和技術力量，為中國乃至全球抗疫貢獻力量。

據發布，2020年榜首的中國恒大集團董事局主席許家印，今年則以30.4億元的捐贈總額位列第2；排名第3的是騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰。累計捐贈26億元。