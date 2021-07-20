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中國宣布取消社會撫養費 引發全面開放生育聯想

中央社台北20日電
中國宣布取消社會撫養費，引發實際上全面開放生育的聯想。(美聯社)
中國宣布取消社會撫養費，引發實際上全面開放生育的聯想。(美聯社)

中共中央政治局會議5月31日宣布實施三孩生育政策後，中共中央、國務院今天再發文取消「社會撫養費」並廢止相關處罰規定，此舉已引發實際上全面開放生育的聯想。

據官媒新華社，「中共中央、國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」今天發布，就優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策，並取消「社會撫養費」等制約措施、清理和廢止相關處罰規定，配套實施積極生育支持措施，提出29項政策要求。

這項決定宣布，取消取消社會撫養費，清理和廢止相關處罰規定，並將入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫鉤。依法依規妥善處理歷史遺留問題。對人口發展與經濟、社會、資源、環境矛盾較為突出的地區，加強宣傳倡導，促進相關惠民政策與生育政策有效銜接，精準做好各項管理服務。

中國國家衛生健康委員會隨後也發布上述決定的權威解答，宣稱實施三孩生育政策及配套支持措施「仍然是計劃生育」。

但「對之前違反法律法規規定生育三孩的，是否還徵收社會撫養費？」解答則稱：「已經依法作出徵收決定並執行完畢的，應當予以維持；已經作出徵收決定但尚未執行完畢的，已經徵收部分不予退還，未徵收部分不再繼續徵收；尚未調查或作出徵收決定的，不再受理、處理。」

對此，中國網友議論紛紛，多認為中央既已取消「社會撫養費」，那就是生四孩五孩也不罰，形同全面開放生育。

中國知名經濟學家任澤平今晚在微博發文表示，三孩是政策支持和鼓勵，「取消社會撫養費等制約措施、清理和廢止相關處罰規定」意味著四孩五孩是允許，宣告計畫生育實質性終結。

澎湃新聞引述中國社會科學院法學研究所研究員支振鋒表示，社會撫養費已經完成了歷史使命，退出歷史舞台順理成章。

支振鋒認為，隨著人口老齡化程度加劇，人們生育意願降低，再徵收社會撫養費已經不合時宜了。但是取消社會撫養費對於提高人們的生育意願能發揮多大鼓勵作用，他表示「並不樂觀」。

20世紀80年代初期，中國為了控制過快的人口成長，全面實施一胎化的計劃生育政策，並祭出「超生罰款」，其後於2000年演進為「社會撫養費」徵收制度。

但超生被徵收「社會撫養費」的金額因人因地標準不一。北京此前是按照上年度總收入的30%徵收；河北省則按上年度工資或人均可支配收入的總額2.5倍徵收。

中國 中共 國務院

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