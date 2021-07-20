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北京嚴控港媒 香港電台內部通告不得稱中華民國

記者賴錦宏／即時報導
香港電台。（鳳凰網）
香港電台。（鳳凰網）

香港官方的香港電台就涉及台灣方面的用語，向員工發出內部通告，指出香港電台作為公共廣播機構及政府部門，必須嚴格遵守一個中國的原則，對台灣官員及部門的稱謂，會用「台灣地區/當局領導人」、「台灣行政機關」等，即時生效。不得稱中華民國、行政院或「國立」等字眼。

據香港電台網報導，該通告指出，香港電台作為公營廣播機構，在提及台灣相關議題上，應該高度小心用字，避免使用不恰當的字眼，並提供正確全面的資訊，推廣「一國兩制」及國民身分認同。通告舉例指，涉及台灣時，「中華民國」、「國立 」及「行政院 」 等字眼一定不能使用，在任何情況下亦不應視台灣為主權國家。

香港電台發言人表示，香港與台灣同屬一個中國。特區政府一直按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》、一個中國原則及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策（「錢七條」）處理涉台事務。

發言人表示，《香港電台約章》清楚訂明港台的公共目的及使命，當中包括提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析；增加市民對「一國兩制」的認識；以及提供讓香港市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身份的認同感。

港台既為香港的公共廣播機構，也是政府部門。港台的節目及資訊對台灣及有關機構或組織的描述及用字規範，必須嚴格恪守上述原則。

中國去年通過港版國安法後，官方背景的香港電台被大力整頓，多檔受歡迎的節目被強制停播，也有不少媒體工作人員離開。

香港 台灣 中國

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