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中國地產商恒大建案被暫停不到一天 火速恢復預售許可

記者林汪靜／即時報導
不到24小時，湖南邵陽市住建局20日發布通知，恢復恒大華府、恒大未來城項目預售許可、網簽備案、預售資金撥付。（圖／取自新浪網）
不到24小時，湖南邵陽市住建局20日發布通知，恢復恒大華府、恒大未來城項目預售許可、網簽備案、預售資金撥付。（圖／取自新浪網）

中國房企巨頭恒大地產資金鏈緊張出現債務危機，在湖南省邵陽市的兩個房地產項目交易遭喊停，但距離叫停恒大兩個項目不到24小時，邵陽市住建局20日又發布通知，恢復恒大華府、恒大未來城項目預售許可、網簽備案、預售資金撥付。

邵陽市住建局官網發布「關於恢復恒大華府、恒大未來城項目預售許可、網簽備案、預售資金撥付的決定」，並於即日生效。

消息發布後，中國恒大盤中直線拉升，跌幅一度從逾13%縮小至逾6%；恒大物業從跌逾4%一度翻紅微漲；恒大汽車跌幅從逾16%縮小至13%以內；恒騰網絡跌幅也從約8%縮小至5%以內。

該決定稱，關於「暫停恒大華府項目網簽交易的通知」、「暫停恒大未來城項目網簽交易的通知」下發後，邵陽市鹿山房地產開發有限公司和邵陽市億達房地產開發有限公司積極整改，已將恒大華府、恒大未來城項目今年1到7月商品房銷售收入未進入監管帳戶的人民幣1.28億元（首付和部分房款，約1974萬美元）歸集到該指定的監管帳戶，並承諾銀行按揭部分在放款後按規定歸集到監管帳戶。

邵陽市住建局住建局表示，根據恒大華府、恒大未來城項目開發企業整改情況，決定恢復恒大華府、恒大未來城項目預售許可、網簽備案、預售資金撥付。

該決定並附上邵陽市鹿山房地產開發有限公司和邵陽市億達房地產開發有限公司的部分轉帳憑證和整改說明。

中國恒大財務問題繼續發酵，連帶同系恒大汽車、恒騰網絡20日早盤股價以雙位數幅度暴跌。

雖然恒大上月底已為到期的17.5億美元債及利息安排資金償還，並指出明年3月前再無到期境內外公開市場債券。該公司並擬27日舉行董事會會議，以討論公司之特別分紅計畫。然而，中國廣發銀行發動一筆人民幣1.3億元（約2005萬美元）的訴訟讓市場重燃對恒大系的財政憂慮，市場人士擔憂，廣發銀行此舉可能引發其他金融機構跟進，讓恒大本已沉重的還債壓力雪上加霜。

華府 房地產 中國

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