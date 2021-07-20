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路透：滴滴誤判 以為依靠官員「關係」能順利上市

記者蔡敏姿／即時報導
中國最大網路叫車服務平台「滴滴」赴美上市不到48小時，就遭中國監管重拳審查。（路透）
中國最大網路叫車服務平台「滴滴」赴美上市不到48小時，就遭中國監管重拳審查。（路透）

中國最大網路叫車服務平台「滴滴」赴美上市不到48小時遭中國監管重拳審查。路透引述消息稱，滴滴此次「翻車」，皆因滴滴相信，憑籍其超過200人的政府關係團隊，透過與部分官員的「關係」，可順利在美國上市。

路透引述兩名消息人士稱，在上市前，公司面臨監管壓力時，滴滴的政府關係團隊非常依賴「關係」。即使在違規的情況下，例如滴滴在某些城市缺乏運營許可證，但該團隊仍能夠幫助滴滴在當地繼續進行業務。

報道稱，據報中國國家網信辦在滴滴籌備IPO期間，調查滴滴處理客戶數據的情況時，滴滴公司內部不少人相信，政府關係團隊能夠說服有關官員。

不過，路透7月初曾引述滴滴出行聲明指，滴滴指，公司赴美上市前，並不知悉中國監管部門會對集團展開調查。

另外，自從滴滴幾年前發生命案後，滴滴非常重視與政府的溝通，政府關係團隊在公司的地位節節上升，因此，但凡公司部門之間出現衝突時，一旦涉及政府關係團隊，通常其他部門都會讓步。

報導引述消息人士指，滴滴在中國的部分業務，並沒有完全遵照監管法則，同時合規取得三類許可，包括司機的執照、公司提供線上叫車服務的營運許可、以及車輛的交通許可。

對比其他互聯網公司，滴滴享有每名用戶的實時地理定位位置，因此其儲存的數據比其他公司更為重要。報導引述知情人士表示，傳大陸網信辦正調查，滴滴是否有可能將部分境內企業數據，交到外國實體手中。

中國 美國 滴滴出行

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