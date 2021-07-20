碳中和目標難 穆迪：中國地方政府碳轉型之路將不均衡

穆迪發布的報告顯示，中國各省分實施碳轉型的速度會不均衡，河北和遼寧等北部工業大省可能更難實現這些目標。（圖／取自人民視覺）

穆迪最新發布行業深度研究報告顯示，中國 提出「2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和」的目標，將促使中國在未來十年提高全國能源效率，但各省分實施碳轉型的速度將不均衡，北部省分面臨信用風險，河北和遼寧等北部工業大省將可能更難實現這些目標。

路透報導，報告指出，雖然大部分中國省級地方政府已將碳減排納入工作計畫及2021到25年五年規畫，但很多地方尚未制定具體的目標，報告認為，原有高碳行業或煤炭開採業務規模較大，且財政和國企實力較弱的省分將最難承擔碳轉型的成本。

中國決策部門將制定各省年度可再生能源利用率目標。根據一份中國國家能源局政策草案，除了西藏外，其他所有省分都將收到從現在到2030年可再生能源電力消納責任權重的年度目標，草案要求所有省分到2030年可再生能源電力消納責任權重至少達到40%，不過考慮到各地當前的能源結構，其實施步伐有所不同，河北和遼寧等北部工業大省可能更難實現這些目標。

報告提到，迄今為止只有少數省分發布了詳細的碳轉型計畫。最詳細的碳轉型計畫來自更發達、能源效率較高的省分，例如，浙江計畫提高太陽能發電和風電裝機容量，將非化石能源消費占一次能源消費的比重從2019年的20%提高到2025年的24%。

報告指出，只有少數省分明確了碳達峰時間，關於實現這個目標的政策公布更是寥寥無幾，一些地方政府仍在增加煤電裝機容量，這也讓地方碳轉型情勢複雜化

化石燃料敞口較大的碳排放大省轉型將更加困難。隨著部分不可再生能源投資 成為廢棄資產，相關省分的長期債務和或者有負債負擔可能會加大。最容易受到衝擊的省分可能是內蒙古、陝西和山西等產煤大省，這些省分生產的煤炭目前大多銷往中國國內其他地區，而且其財政狀況較弱，未從化石燃料供應鏈 中成功轉型的地方國企將更加依賴地方政府支持，其資金狀況可能面臨越來越大的壓力。