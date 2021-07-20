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碳中和目標難 穆迪：中國地方政府碳轉型之路將不均衡

記者林汪靜／即時報導
穆迪發布的報告顯示，中國各省分實施碳轉型的速度會不均衡，河北和遼寧等北部工業大省可能更難實現這些目標。（圖／取自人民視覺）
穆迪發布的報告顯示，中國各省分實施碳轉型的速度會不均衡，河北和遼寧等北部工業大省可能更難實現這些目標。（圖／取自人民視覺）

穆迪最新發布行業深度研究報告顯示，中國提出「2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和」的目標，將促使中國在未來十年提高全國能源效率，但各省分實施碳轉型的速度將不均衡，北部省分面臨信用風險，河北和遼寧等北部工業大省將可能更難實現這些目標。

路透報導，報告指出，雖然大部分中國省級地方政府已將碳減排納入工作計畫及2021到25年五年規畫，但很多地方尚未制定具體的目標，報告認為，原有高碳行業或煤炭開採業務規模較大，且財政和國企實力較弱的省分將最難承擔碳轉型的成本。

中國決策部門將制定各省年度可再生能源利用率目標。根據一份中國國家能源局政策草案，除了西藏外，其他所有省分都將收到從現在到2030年可再生能源電力消納責任權重的年度目標，草案要求所有省分到2030年可再生能源電力消納責任權重至少達到40%，不過考慮到各地當前的能源結構，其實施步伐有所不同，河北和遼寧等北部工業大省可能更難實現這些目標。

報告提到，迄今為止只有少數省分發布了詳細的碳轉型計畫。最詳細的碳轉型計畫來自更發達、能源效率較高的省分，例如，浙江計畫提高太陽能發電和風電裝機容量，將非化石能源消費占一次能源消費的比重從2019年的20%提高到2025年的24%。

報告指出，只有少數省分明確了碳達峰時間，關於實現這個目標的政策公布更是寥寥無幾，一些地方政府仍在增加煤電裝機容量，這也讓地方碳轉型情勢複雜化

化石燃料敞口較大的碳排放大省轉型將更加困難。隨著部分不可再生能源投資成為廢棄資產，相關省分的長期債務和或者有負債負擔可能會加大。最容易受到衝擊的省分可能是內蒙古、陝西和山西等產煤大省，這些省分生產的煤炭目前大多銷往中國國內其他地區，而且其財政狀況較弱，未從化石燃料供應鏈中成功轉型的地方國企將更加依賴地方政府支持，其資金狀況可能面臨越來越大的壓力。

中國 投資 供應鏈

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