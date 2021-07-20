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圖輯╱河南遭遇極端暴雨 中國氣象局：受颱風煙花影響

中央社台北20日電
7月20日車輛在鄭州市街頭被淹。新華社
7月20日車輛在鄭州市街頭被淹。新華社

中國河南省近日遭遇極端暴雨，多地降雨量打破歷史紀錄，省會鄭州市已陷入一片汪洋，災情慘重。中國氣象局說，由於1000公里外的煙花颱風與副熱帶高壓氣流引導，大量水氣在河南集結成雨。

中國天氣網指出，河南19日遭遇大範圍極端強降雨，中西部、西北部地區出現成片的大暴雨，部分地區特大暴雨。

監測顯示，19日8時至20日8時，河南省內有794個站出現大暴雨，鄭州和平頂山局地出現特大暴雨，其中，嵩山（364.6毫米）、新密（254.9毫米）、新鄭（196毫米）、登封（192.8毫米）、偃師（183.3毫米）的日雨量已突破有氣象記錄以來極值；嵩山和新密站更出現歷史同期首個特大暴雨。

影片來源：youtube/SEASKY海阔天空

據發布，目前河南全省已經有13座大中型水庫超汛限水位，部分山區河道已發生山洪災害；省內多條鐵路已封鎖或限速運行。

網路圖像顯示，鄭州因為連日暴雨，整個市區已陷入一片汪洋，多輛汽車疊在一起被洪水沖走；多處鐵路、公路停駛；航班大範圍取消；地鐵站也淹水停運，不少乘客受困站內待援。

當地網友指出，鄭州建築物一樓幾乎全泡水，許多民眾受困室內，而且停水停電，官方還下令非必要不外出。

河南為何遭遇這麼強的暴雨，而且還下個不停？中國氣象局傍晚發文指主要原因有三：

一、颱風煙花雖然距離中國還有1000公里，卻遠端控制了河南暴雨。在煙花和副熱帶高壓的氣流引導下，大量的水汽透過偏東風源源不斷從海上輸送到陸地，在河南集結成雨。

二、地形原因。偏東氣流在河南遇到太行山和伏牛山後，在山前出現輻合抬升，地形導致降雨範圍集中，雨勢更強。

三、大氣環流形勢穩定，導致降雨持續時間長。目前只有等颱風煙花更靠近中國後，環流形勢出現調整，截斷水汽來源，河南的雨才能停。

7月20日鄭州市民涉水前行。新華社
7月20日鄭州市民涉水前行。新華社
7月20日車輛在鄭州市航海路東三環附近被淹。新華社
7月20日車輛在鄭州市航海路東三環附近被淹。新華社
7月20日，鄭州市航海路東三環附近街道豎立起「危險」標識。新華社
7月20日，鄭州市航海路東三環附近街道豎立起「危險」標識。新華社
7月20日車輛在鄭州街頭涉水前行。新華社
7月20日車輛在鄭州街頭涉水前行。新華社

暴雨 中國 地鐵站

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