香港擬修訂個資法 在地美企擔憂中國實施網路限制

香港美國商會今日表示，在港美企擔心中國實施網路限制。(美聯社)

繼美國 16日首度發布香港 商業警示，並宣布制裁中聯辦7名副主任後，香港美國商會今日表示，在港美企擔心中國 實施網路限制，希望港府致力確保資訊得以自由流通。

法新社報導，長期以來香港一直自詡為國際商業中心，不受中國控制，也沒有審查線上內容的「網路長城」。不過，2年前爆發大規模民主示威活動後，北京強力鎮壓異議人士，意欲依自身專制形象重塑這座城市。

去年實施的「港區國安法」，除將發表異議定為犯罪行為，也為當局提供一套新的控制措施，包括網路刪除權。

香港近日準備修訂「個人資料（私隱）條例」，進一步引發企業主擔憂。這項法規將要求國際科技公司及其員工對用戶發布的非法內容承擔刑事責任。

香港美國商會（American Chamber of Commerce in Hong Kong）會長早泰娜（Tara Joseph）表示，政府應該解決商界的擔憂。她說：「香港的一個關鍵特徵在於，你可以使用谷歌（Google）、臉書（Facebook）和任何你想使用的平台，而在中國就不行。」

因此她認為，「政府應了解這一點，並公開主張我們將保持資訊自由流通，這很重要」。

早泰娜指出，多數企業仍覺得香港是個優良的經商環境，但國安法正帶來新的改變，「你必須分辨，國安法是否會影響企業相關法律，比如商業法」，目前尚無明顯徵兆，但「這項新法已讓人們開始懷疑這些事情」。