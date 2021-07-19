我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美境內80場野火延燒...美西部分居民被迫再度撤離

Delta變種病毒引發疫情復熾疑慮 道瓊早盤重挫逾800點

中國老人網癮不輸年輕人 10萬人每天上網10小時

中央社台北19日電
研究顯示，中國60歲以上老年人網路普及率為38.6%，其中逾10萬名老年人每天平均上網超過10個小時。(美聯社)
研究顯示，中國60歲以上老年人網路普及率為38.6%，其中逾10萬名老年人每天平均上網超過10個小時。(美聯社)

央視新聞報導，根據一項研究顯示，中國60歲以上老年人網路普及率為38.6%。但其中逾10萬名老年人每天平均上網超過10個小時，成為「網癮老人」，甚至影響作息與健康，讓兒女擔憂不已。

報導指出，浙江省寧波市65歲的劉太太，每天用手機上網或遊戲長達11小時，2個月前開始感到頭暈噁心，為此跑遍各大醫院。不少中國網友表示，劉阿姨的遭遇彷彿就是「老年後的自己」。

此外，甘肅省蘭州市一名褚女士今年已經高齡90歲，卻堅持每天用手機上網。她表示，為了上網，自己可以少吃飯沒關係。

報導指出，隨著智慧型手機對老年人越來越友善，上網對中國老年人而言越來越方便，讓他們充分享受到到網路帶來的便利，但也面臨了「上網成癮」問題。

報導提到，這些老人如今「熬夜玩遊戲、煮飯時看影片、瘋狂網購」，甚至能為了上網而忽略三餐。過去為人父母，最擔心自己的孩子沉迷網路，如今情況反轉，不少年輕人開始為自己的「網癮父母」擔憂。

中國人民大學老年學研究所所長杜鵬分析，雖然中國上網的老年人仍是少數，但會有越來越多的老年人加入網路行列；同時，目前60歲以下的中國人基本上都是網路族群，再過幾年，50到60歲之間的人就會成為老人，從此成為新的老年網友。

中國 智慧型手機 甘肅

上一則

監管壓力下中國富商忙捐款 小米董事長捐22億元股分

下一則

丈夫出軌 抑鬱婦攜3子燒炭 子俱亡、婦生還被判無期刑

延伸閱讀

中華公所攜手「團結餐」 17日發食物、防疫品

中華公所攜手「團結餐」 17日發食物、防疫品
18歲Z世代明星進白宮 號召青少年接種疫苗

18歲Z世代明星進白宮 號召青少年接種疫苗

疫情熱點州 多數染疫者未接種 年輕人病情惡化快

疫情熱點州 多數染疫者未接種 年輕人病情惡化快
葛謨聯手亞當斯 勢除槍支暴力問題

葛謨聯手亞當斯 勢除槍支暴力問題

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

2021-07-12 13:00
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

2021-07-16 07:46
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00

超人氣

更多 >
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
官媒切割…吳亦凡崩了 又被網紅控：對員工動粗

官媒切割…吳亦凡崩了 又被網紅控：對員工動粗
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出