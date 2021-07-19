中國老人網癮不輸年輕人 10萬人每天上網10小時

研究顯示，中國60歲以上老年人網路普及率為38.6%，其中逾10萬名老年人每天平均上網超過10個小時。(美聯社)

央視新聞報導，根據一項研究顯示，中國 60歲以上老年人網路普及率為38.6%。但其中逾10萬名老年人每天平均上網超過10個小時，成為「網癮老人」，甚至影響作息與健康，讓兒女擔憂不已。

報導指出，浙江省寧波市65歲的劉太太，每天用手機上網或遊戲長達11小時，2個月前開始感到頭暈噁心，為此跑遍各大醫院。不少中國網友表示，劉阿姨的遭遇彷彿就是「老年後的自己」。

此外，甘肅 省蘭州市一名褚女士今年已經高齡90歲，卻堅持每天用手機上網。她表示，為了上網，自己可以少吃飯沒關係。

報導指出，隨著智慧型手機 對老年人越來越友善，上網對中國老年人而言越來越方便，讓他們充分享受到到網路帶來的便利，但也面臨了「上網成癮」問題。

報導提到，這些老人如今「熬夜玩遊戲、煮飯時看影片、瘋狂網購」，甚至能為了上網而忽略三餐。過去為人父母，最擔心自己的孩子沉迷網路，如今情況反轉，不少年輕人開始為自己的「網癮父母」擔憂。

中國人民大學老年學研究所所長杜鵬分析，雖然中國上網的老年人仍是少數，但會有越來越多的老年人加入網路行列；同時，目前60歲以下的中國人基本上都是網路族群，再過幾年，50到60歲之間的人就會成為老人，從此成為新的老年網友。