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監管壓力下中國富商忙捐款 小米董事長捐22億元股分

中央社台北19日電
小米董事長雷軍近日捐出逾22億美元小米股票做公益。（中通社）
小米董事長雷軍近日捐出逾22億美元小米股票做公益。（中通社）

中國手機大廠小米董事長雷軍日前決定，向慈善機構捐出價值22億美元的股票，引發注意。外資法人分析，中國當局意圖控制私企規模，企業主捐款有助於與當局的目標一致。

小米16日宣布雷軍上述鉅額捐贈後，從外資法人、媒體到一般中國網友都有不少議論。最普遍的意見是，在中國政府加強整頓及監管日益坐大的科技業時，雷軍加入了中國科技界大亨們的鉅額捐贈行列，以此表態自保。

綜合中國財經媒體報導，小米集團16日在港交所發布重大訊息，指雷軍已向自己參與創建的2家慈善機構，捐贈多達6.16億股的小米B類股分。

華爾街日報報導，依小米16日收盤價28.25港元計算，這筆股票捐贈的價值達22億美元。而捐贈過後，雷軍持有小米集團的股分將降為10.6%。

面對中國2020年開始加強監管科技業時，平價網購平台拼多多創辦人黃崢及其團隊同年就將2.37%的股分，捐贈給「繁星慈善基金」。這家基金承諾，未來幾年將向一所中國大學院校捐贈1億美元。

進入今年，餐飲外賣平台美團創辦人王興將價值逾20億美元的股分，捐給旗下的慈善基金會。大約同一時間，抖音開發商字節跳動創辦人張一鳴向自己的家鄉捐贈約7700萬美元，作為教育發展基金。

富瑞金融分析師Edison Lee對此表示，中國政府的目標之一是「確保私營企業不會變得太大、太強」，因為這可能會加劇中國貧富差距。而這些企業主捐款「有助於縮小貧富差距，這和中國政府的目標一致」。

另有法人分析師認為，小米集團專注於硬體製造，與中國的網路巨頭相比，算不上中國監管部門的優先整頓對象。

中國 小米 股票

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