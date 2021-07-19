中國多地強制學生打疫苗 家長質疑安全性

中國多省市涉強制學生打疫苗，家長質疑聲浪起。圖為廣西南寧17日的疫苗接種站，正在為15-17歲的青少年接種新冠疫苗。（中新社）

中國 批准國產新冠疫苗 在3至17歲緊急使用後，河北、安徽、汕頭、廣西等多地趁著暑期啟動未成年人分階段接種疫苗。其中，12至17歲被列為優先對象。雖然中國衛健委要求，疫苗接種遵循自願原則，但多地被指強制學生接種疫苗。港媒就披露，河北平鄉縣就明令，新學期開學時查驗疫苗接種證明，「未完成接種的學生，將被拒絕入校」，已引發家長質疑的聲音。

據香港星島日報報導，有家長憂慮，直言「我想知道孩子打了新冠疫苗出現了嚴重後遺症怎麼辦？現在大部分就一個寶貝獨苗，我們做父母的響應國家號召，打了就算了，為甚麼現在又強制十幾歲的孩子打？三期臨床都沒做，為什麼急匆匆給孩子打？」

有網民建議，想給兒童打苗，需要注意做好解釋工作：萬一打苗後出現嚴重不良反應，誰來承擔責任；是否有新冠疫苗對生殖系統影響的試驗報告，如果以後這些人出現生育問題，誰來擔責；如果打苗的兒童再感染，發病反而更為嚴重，誰來擔責？

有瀋陽地區家長接到老師通知對高一學生集體接種疫苗後，在班級微信群發出聲明抗議，稱孩子趙同學堅決不打新冠疫苗，如果學校敢以縣市教育局命令強制打疫苗，或使出不打疫苗就不讓升學及高考的變相強制手段，「誰下的具體命令與通知，我將找到你每一個人，堅決追究你的責任，以及如果孩子被強制打疫苗，將來幾年到幾十年內身體出現不適和各種疾病反應，我依然會找到你們下命令的每一個人，追究你們責任到底。」

據中國國家衛健委通報，截至前日，中國累計報告接種新冠疫苗14.47億劑次，絕大多數為18歲以上人口。3至17歲未成年人，近期也已被官方列為優先接種疫苗對象。

據統計，中國3至17歲未成年人約3億人，占總人口超過兩成。官方上月批准3至17歲人群可以展開新冠疫苗的緊急使用，迄今已有科興、國藥（北京 ）兩款疫苗獲批投用。

近期，不少地方陸續推出未成年人新冠疫苗接種「時間表」。其中，廣西本月起分三階段展開12至17歲疫苗接種，本月啟動並完成15至17歲第一劑接種，下月啟動並完成12至14歲第一劑接種，10月底前完成12至17歲的完整接種。

安徽省多地近日也陸續通知，即日起針對12至17歲分階段展開疫苗接種。廣州市前日宣布，即將啟動為12至17歲未成年人接種疫苗。汕頭市則要求，15至17歲未成年人需在本月完成第一劑接種。江蘇常州宣布，下月起將啟動12至17歲人群第一劑接種。

河北省多地更要求，12至17歲學生必須在暑假完成兩劑接種。其中邢台平鄉縣甚至明令，各級各類學校在新學期開學時查驗疫苗接種證明，「未完成接種的學生，將被拒絕入校」。

對於未成年人接種是否安全，中新網引述北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強認為，早期疫苗供應不足是限制年齡施打的一個重要原因。沒有大規模打的主要是考慮到優先級，就是說老年人、高風險人群優先打，疫苗的產能保證供應充足的情況下，都可以啟動3至17歲了。

王貴強稱，疫苗總體安全性的數據都很好，且3至17歲的二期臨床包括具體的一些數據也是安全有效的，「所以也批准了3至17歲可以緊急使用嘛，緊急使用尤其在流行的時候就可以用了。」

廣州市預防醫學會專家王鳴也曾表示，3歲以上人群接種新冠疫苗，無論在安全性、有效性都經過嚴格科學實驗驗證，家長們毋須對此擔憂。