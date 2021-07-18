廣州大連12歲以上可打國藥科興 患嚴重慢性疾病禁打

廣西南寧開始為青少年接種中國國產新冠疫苗。（中新社）

近期，廣東廣州，廣西南寧，湖北荊州、黃石，遼寧大連等地，都陸續為12歲至17歲青少年接種新冠疫苗 。到底未成年人接種新冠疫苗的安全性、有效性如何？是否不特別需要注意的事項？中國 廣州市預防醫學會專家王鳴提醒，對疫苗過敏 或有嚴重慢性疾病者不可施打。

《廣州日報》報導，目前中國正準備推廣的用於未成年人接種的兩種新冠疫苗，均是採用滅活疫苗研發路線，分別由兩間藥廠研製。經中國國務院聯防聯控機制有關部門組織論證，國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗，獲批在3歲至17歲人群中緊急使用；科興疫苗緊急使用的年齡範圍，已在6月上旬擴大至3歲以上人士。

王鳴指出，國際科學期刊《刺針》稍早前發表科興疫苗，在中國3歲至17歲健康兒童和青少年中接種的安全性、耐受性和免疫原性雙盲隨機對照Ⅰ／Ⅱ期臨床研究結果。

結果顯示，上述人群採用「0天、28天」免疫程序接種2劑科興疫苗後，表現出良好的安全性和耐受性，可誘導機體產生較強的體液免疫反應。低劑量組和中劑量組的中和抗體陽轉率超過96％；不同劑量組的不良反應發生率相似，表明沒有劑量相關安全問題。

中國國藥集團中國生物新冠疫苗3歲至17歲年齡組，已經在河南完成I／II期臨床試驗。結果顯示，上述人群接種後，中和抗體陽轉率為100％，中和抗體GMT和陽轉率與成人組相比沒有顯着差異；接種後安全性良好，不良反應主要是發燒和接種部位疼痛，嚴重程度以1級（最輕微）為主，未見嚴重不良反應，且不良反應發生率隨接種劑次增加而逐漸降低。

王鳴指出，上述研究表明，3歲以上的人群接種新冠疫苗，無論在安全性、有效性都是經過嚴格的科學實驗驗證，家長無須對此擔憂，建議根據有關部門安排積極接種。由於不同年齡段的人群都是新冠病毒的易感人群，所以無論男女老幼，都應該主動接種疫苗，實現全方位防控。

王鳴認為，現時在3歲至17歲人群中分階段接種，首先安排12歲至17歲階段的中學生接種，有利於更加有序地安排接種工作，也便於循序漸進地了解未成年人在接種新冠疫苗過程中的心理過程、不良反應類型及處置方法，及時總結工作經驗，使往後安排低齡人群接種時能夠更加順利。

王鳴提醒，未成年人及成人在接種禁忌和注意事項上並無差異，若出現以下情況應暫緩接種：1. 對疫苗成分有過敏，包括輔料和製備工藝中使用的物質，或曾經接種疫苗後嚴重過敏反應者；2. 患急性疾病、嚴重慢性疾病、處於慢性疾病的急性發病期和發熱者；3. 有驚厥、癲癇、格林－巴利症候群（Guillain-Barré syndrome，GBS），其他進行性神經系統疾病、腦病或精神疾病史或家族史者；4. 已被診斷為患有先天性或獲得性免疫缺陷、HIV感染、淋巴瘤、白血病或自身免疫性炎症性疾病者；5. 已知或懷疑患有嚴重呼吸系統疾病、嚴重心血管疾病、肝腎疾病、惡性腫瘤者；使用抗腫瘤藥物等免疫抑制劑者。