寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

浙江省寧波市日前發生兇殺案，寧波工程學院一名女大學生遭黑人 教師殺害，但校方以「事故在校外發生」為由，不打算給予任何幫助，僅願意退回學費。女大學生的家屬感到氣憤，到校門口討公道。

據星島網，一名23歲的陳姓女大學生上月14日晚上，在距離學校一公里的樹林，疑遭該校的外籍英語教師沙迪德·馬丁（Shadeed Abdul Mateen）殺害，他隔天凌晨被警方逮捕。

女學生家長接獲噩耗後晴天霹靂，並趕到去認屍，發現女兒臉上被砍了數十刀，脖子的大動脈也有一道很深的刀傷，他們瞬間崩潰。

根據寧波警方調查，沙迪德·馬丁疑似與該女學生有感情糾紛，數度追求女方不成，由愛生恨，當晚約女學生外出，並在草叢將她殺害。

事件發生後，家屬想到校領走女兒遺物，學校則以「對校方名譽有影響」為由拒絕，又稱「事件發生在校外，與學校無關」，還在網路上不斷刪除相關評論、消息。

家屬求助無門，無奈下只能到學校門口廣發傳單，訴說女兒的遭遇，才使事件得到廣泛關注。當地公安 局說，會嚴格規範執法，確保辦成「鐵案」。

有知情人士透露，案發至今，寧波工程學院仍然沒有表態、道歉和賠償，只是打算退還學費，亦有工作人員在學校門口訓斥家屬「這樣哭沒意思」。

寧波工程學院，簡稱「寧工」，由寧波市政府創辦的全日制普通大學院校，以工科為主，文、理、經、管多學科協調發展；入選浙江省省級碩士立項建設單位，是中國教育部 首批卓越工程師教育培養計畫61所實施大學之一。