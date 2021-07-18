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吳亦凡被爆灌醉性侵8女不戴套 付錢封口未成年

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

記者林士傑／即時報導
吳亦凡被爆疑似灌醉、強姦未成年少女。圖／摘自微博
吳亦凡被爆疑似灌醉、強姦未成年少女。圖／摘自微博

中國男星吳亦凡以韓團「EXO」出道，近來爆出桃色糾紛，遭控疑似灌醉、侵犯未成年少女，受害的網紅都美竹出面爆料後頻頻接到騷擾電話，18日接受中媒訪問揭露了吳亦凡的3種拐騙行徑，難過表示：「我當時只有17歲……吳從來不戴套，不光是我，和別人也一樣。」

都美竹日前曬出與疑似吳亦凡工作人員的對話紀錄，對方道歉後要求協商並提出金錢補償，都美竹要求800萬人民幣(下同，約132.7萬美元)被拒，雙方最後協商200萬人民幣，對方要求都美竹刪文並表示爆料未經證實。都美竹表示受害者含她在內共8個人，並非想要獨吞800萬，而是想給受害者一些補償，她說很多人因為憂鬱症看病多年沒有積蓄，同時意有所指稱：「他貌似曾經把受害者使詐送進去過，我們這麼考慮不對嗎？」沒想到對方自行轉帳了50萬到她戶頭。

據「網易娛樂」報導，都美竹受訪表示已陸續退回50萬，將循法律途徑解決，希望自己是最後一個受害者，也提到當中有2位受害者至今仍未成年，「我不是什麼偉大的人，最開始也就是一時氣憤，但是後來發現找到我的這些姐妹，她們的情況很令人震驚，不得不承認，我現在就是想戳破吳的面具，不讓任何人再受到傷害。」

都美竹說吳亦凡的拐騙套路分成3種，「一種是說選演員，然後大晚上的讓你去面試，還有由各地的粉頭（粉絲隊長）在後援會中選年輕漂亮的女孩，把女孩帶過去說是小型見面會，告訴女孩還有幾個人，但事實上到了酒店才發現只有吳一個在屋子里，再有就是通過他已經睡過的女孩相互介紹，成功後給介紹者回饋品牌方給的名牌產品，或者是1萬塊錢。」

至於被灌醉的真實狀況？都美竹說當初通知是說面試，抵達吳亦凡住處之後發現除了吳亦凡之外，還有製作人、吳的經紀人、吳的表哥跟另外2位未成年女子，由於遲遲不談正事、只玩遊戲，她找機會上廁所時偷拿回被收走的手機，向姐妹求救時卻被吳的經紀人發現，對方告訴她說吳亦凡在娛樂圈地位很強，講幾句話就能封殺她，若是她表現得好，說不定能簽進吳亦凡的公司，「我當時也矇了，我被拉回到客廳，然後幾個人拚命給我敬酒，吳也灌我，說我離開太長，要罰我兩杯，我也不敢反抗，沒多久就不省人事了，再起來的時候我在吳的床上。」

當下她不知該做何反應，接著穿起衣服往外跑，沒想到踏出門驚覺吳亦凡的表哥在客廳睡覺，只得又跑回房間，「他（吳亦凡）醒來就問我幹嘛站着，又拉著我躺在床上，我當時都沒有思考能力了，他說他會對我負責，照顧我一輩子，過年帶我去見他媽，而且他表情很真摯，和他電影裡的不同，在生活中，最起碼那一天他是影帝。」

18歲的都美竹說兩人在一起時基本上就在家待著看電視、看電影，今年3月時吳亦凡開始不回訊息、不打電話，態度漸漸冷淡，「他說要给我資源，他和別的被騙姐妹也說過，但通通沒有實現。」她之所以道出真相，是希望吳亦凡向她們道歉並解釋，並提到還留有許多吳亦凡的作為，對此吳亦凡的工作人表示不便回應。

中國男星吳亦凡以韓團「EXO」出道，近來爆出桃色糾紛。圖／摘自微博
中國男星吳亦凡以韓團「EXO」出道，近來爆出桃色糾紛。圖／摘自微博

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