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馬利武裝分子襲擊中國公司 3中籍員工遭綁架

編譯中心／綜合報導
圖為駐在馬利薩赫勒地區的法國軍隊。(美聯社)
圖為駐在馬利薩赫勒地區的法國軍隊。(美聯社)

環球網引述法新社消息報導，有三名中國人在西非國家馬利遭到綁架。馬利軍方表示，這三人在當地為中國建築公司工作，同時還有另外兩名鄰國的茅利塔尼亞人被綁架。

報導引述馬利武裝部隊17日說法指出，為建築公司工作的三名中國公民和兩名茅利塔尼亞人，在馬利與茅利塔尼亞邊境附近飽受戰爭蹂躪的薩赫勒地區（Sahel state）被綁架。

報導稱，馬利軍方還表示，距該國西南部克瓦拉鎮（Kwala）55公里的一處地點遭到襲擊，建築設備也被摧毀。目前馬利軍方暫未提供進一步細節。

馬利軍方表示，襲擊者還攻擊屬於中國建築公司「中國海外工程有限責任公司」（Covec）和茅利塔尼亞修路公司「ATTM」的起重機和自卸卡車等設備。

另據茅利塔尼亞媒體「Al-Akhbar」報導，槍手騎著摩托車攻擊設施，放火燒毀現場設備與油槽之後帶走人質。

法新社表示，目前無法獨立證實此項消息。

馬利北部自2012年爆發伊斯蘭動亂，之後蔓延到該國中部以及鄰國布吉納法索與尼日。目前已有上千人遭到殺害，數十萬人逃離家園。

不只在馬利的外國人，當地居民遭到綁架的消息時有所聞。法國記者奧利維爾‧杜博伊斯（Olivier Dubois）今年4月遭到馬利北部遭綁架，目前仍未被釋放。

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