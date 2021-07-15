騰訊進軍晶片設計 但百度、阿里已搶先

騰訊進軍晶片設計，不過百度阿里已搶先。澎湃新聞

據騰訊官方網站發布的消息，騰訊將招募晶片 架構師、晶片驗證工程師、晶片設計工程師等職位，設置在騰訊技術工程事業群（TEG）下。

不過，「BAT」三巨頭中的百度 、阿里巴巴先前均進軍AI 晶片領域，比騰訊還早一步。

澎湃新聞報導，騰訊過去主要以投資的方式布局，投資了位於上海的AI晶片公司燧原科技，該公司主攻通用人工智慧訓練和推理產品，在2021世界人工智慧大會上，燧原推出該公司第二代通用人工智慧訓練晶片「邃思2.0」。

今年3月，深圳寶安灣騰訊雲計算有限公司註冊成立，經營範圍包括積體電路設計、研發，引發了騰訊將親自下場「造芯」的猜想。

騰訊當時回應稱，基於一些業務的需要，在特定的領域有一些晶片研發的嘗試，如AI加速和視頻編解碼，非通用晶片。

業內人士指出，AI晶片和應用場景強相關，AI加速和視頻編解碼或許將應用於騰訊遊戲業務場景，且應用場景越專越狹小，設計的難度就相對沒有那麼大。

2018年，百度公司發布雲端全功能AI晶片「昆侖」，其中包含訓練晶片昆侖818-300，推理晶片昆侖818-100，當時百度董事長李彥宏曾介紹，「昆侖」是中國第一款雲端全功能AI晶片。

據百度方面公布的信息，百度第一代昆侖晶片已於2020年初量產，目前已規模化部署超過2萬片，第二代昆侖晶片已經流片成功，將於2021年下半年量產。

今年6月，百度宣布旗下昆侖晶片業務成立獨立新公司，名為昆侖芯（北京）科技有限公司。昆侖芯已在3月完成獨立融資，估值約人民幣130億元。

阿里巴巴則在2018年9月的雲棲大會上宣布成立平頭哥半導體有限公司，平頭哥由阿里巴巴此前收購的中天微系統有限公司和達摩院自研晶片業務整合而成，主要任務是從事晶片的自研開發與戰略布局。

2019年9月，阿里巴巴第一顆自研晶片AI推理晶片「含光800」發布。當時阿里巴巴曾表示，「含光800」已經量產，只服務阿里內部，暫不打算向第三方企業獨立銷售。