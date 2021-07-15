珠海一興建中隧道發生滲水事故 14名工人受困

廣東珠海15日傳出一處興建中的隧道工地發生滲水事故，導致14名工人受困。（取自香港文匯報）

廣東省珠海市15日通報，15日凌晨，珠海市香洲區一處興建中的隧道工地發生滲水事故，導致14名工人被困。據香港 文匯報報導，截至11時，已出動應急、消防、武警、公安 、水務、交通等救援人員超過1000人。

廣東省委書記李希要求科學組織全力搜救，防止發生次生災害（指由原災害所引發的其他災害），最大限度減少人員傷亡。廣東省長馬興瑞、常務副省長林克慶，珠海市委書記郭永航均趕抵現場組織救援。

珠海市應急管理局表示，事故是在當地15日凌晨3時半左右發生，珠海興業快線（南段）項目石景山隧道施工段1.16公里位置發生滲水事故，導致14名施工人員被困。

事發後廣東省應急管理廳立即組織力量趕赴事故現場協助指導救援工作，並迅速從周邊地市調度8支應急救援隊伍趕赴現場，聯合珠海市全力開展被困人員搜救、抽排水、堵管涌等救援工作。

報導稱，截至15日11時，已出動應急、消防、武警、公安、水務、交通等救援人員超過1000人，消防車22輛，現場作業面正在救援的移動大功率排水泵車5部。目前，尚未與被困人員取得聯繫，搜救工作仍在進行中。

事發現場已實施交通管制。據悉，涉事的興業快線（南段）全線總長約4.77公里，貫穿珠海香洲主城區，將與興業快線（北段）工程順接，形成貫通珠海市南北向的快速通道。該工程主線為隧道形式，施工方法包括礦山法、盾構法、明挖法等，工法轉換多，技術難度大。