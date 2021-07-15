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中國多地傳出 公務員不接種新冠疫苗停發薪水

記者林則宏／即時報導
為方便民眾接種，雲南省昆明市推出「新冠疫苗移動接種車」，直接前進社區、商場就近為民眾提供服務。中新社
為方便民眾接種，雲南省昆明市推出「新冠疫苗移動接種車」，直接前進社區、商場就近為民眾提供服務。中新社

截至7月13日，中國累計新冠疫苗接種已經超過14億劑次。但為進一步提升疫苗接種普及率，中國多地近期不斷傳出各種亂象。除禁止未接種疫苗者進入超市、車站等公共場所，現在甚至傳出，有地方政府威脅公務員不接種疫苗將停發薪水；家庭成員若不接種疫苗，小孩新學期將被「暫緩入學」。

上海《澎湃新聞》指出，中國多地黨政機關、企事業單位公職人員正面臨限時接種新冠疫苗的要求，有的與工資掛鉤，不能提供接種禁忌證明又不接種者，一律停發工資。

有些地方甚至規定，在職在崗人員及三代以內親屬，由主管部門或所在單位、企業責令限期完成接種。部分地區通知中還要求，離退休人員也要限期接種，由主管部門或所在單位責令完成。

報導稱，除早前已公告「進出公共場所一律出示疫苗接種證明或接種禁忌證明」，河南省南陽市唐河縣近日又發布一份通知，要求全縣所有黨政機關、企事業單位公職人員，凡符合接種條件的一律進行疫苗接種（含離退休人員、臨時工、政府購崗）。

通知還規定，不能提供接種禁忌證明又不接種者，「一律停發工資、停止上班」。

根據唐河縣新冠肺炎疫情防控指揮部的計畫，唐河希望在7月20日前完成18歲以上目標人群70%的疫苗接種任務，9月底前完成18歲以上目標人群80%的疫苗接種任務。

北京《新京報》則報導，廣西桂平市和貴港市港南區官方通知都要求：根據「應種盡種」原則，各個階段（幼兒園，小學，初中，高中）的學生戶口本上家庭成員符合接種條件的在開學前就近完成接種。原則上未完成接種的，暫緩入學。

此外，江西省崇仁縣、定南縣、安遠縣；浙江省麗水、寧波寧海；陜西省韓城；安徽省黃山黟縣；四川省萬源市等地，近日則是先後發通知，限制未接種新冠疫苗者的行動自由。

主要限制措施包括：未接種新冠疫苗者不能進入重點公共場所；未接種疫苗的農村集市攤販不允許營業；未接種疫苗者限制搭乘出租車等日常交通；部分學生在新學期開學報到時須提供疫苗接種證明或禁忌證證明，才可辦理入學手續等。

澎湃新聞指出，中國部分地區這些做法可能存在「行政越位」，涉嫌違法，也與中國官方早前提出新冠疫苗接種採「知情、同意、自願」的基本原則相違背。

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