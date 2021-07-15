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美囤積新冠疫苗 中國批：朱門酒肉臭 路有凍死骨

記者林則宏／即時報導
中國外交部發言人趙立堅批評美國囤積大量新冠疫苗的做法，是「自私」、「令人汗顏」。路透
中國外交部發言人趙立堅批評美國囤積大量新冠疫苗的做法，是「自私」、「令人汗顏」。路透

針對美國媒體報導，美國政府囤積大量新冠疫苗，其中數百萬劑疫苗即將過期。對此，中國外交部發言人趙立堅痛斥：「朱門酒肉臭，路有凍死骨。美國這種囤積疫苗的自私做法，連美國媒體都看不下去了。」

美國《華盛頓郵報》13日發表評論文章指出，美國當前應對疫情的最大失敗之處，就是只關注美國國內的疫情，而對國外的病毒威脅疏於考慮。

報導提及，美國為實現此前定下的在7月4日前讓70%美國成年人至少接種一劑疫苗這一不可能完成的目標，大量囤積過剩疫苗，數百萬疫苗即將過期，最終將被扔進垃圾桶。而這種疫苗浪費預計將持續到秋季。

此外，儘管沒有證據表明美國民眾需要加強注射劑量，但美國還是購買了2億劑莫德納疫苗。

在中國外交部15日下午舉行的例行記者會上，有媒體詢問趙立堅對這篇文章的看法，讓北京當局有機會再度拿疫苗議題批評美國。

趙立堅說，聯合國秘書長古特雷斯日前表示，要實現全球群體免疫並終止新冠疫情，尚需110億劑疫苗用於全球70%地區的人接種。他同時警告稱，國際社會獲得新冠疫苗的機會是不均等的。

「確實，國際社會都看到了，美國這種自私之舉極大地剝奪了發展中國家公平獲得疫苗的機會，令人汗顏。」

他指出，在當前新冠肺炎疫情仍在全球擴散蔓延，特別是變異病毒為全球疫情防控帶來更大挑戰的背景下，美國囤積浪費寶貴疫苗的做法，無異於扼殺了發展中國家脆弱的抗疫生命線。

趙立堅還說，「美國囤積浪費的每一支疫苗都本可以拯救一個生命。隨著那些落灰過剩的疫苗，被美方扔進垃圾桶的不只是一串串數字，還有良知和國際責任。」

趙立堅緊接著表示，中方始終認為疫苗是全球公共產品，應當致力於實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性。他說，「我們願盡己所能對外提供疫苗，與各方攜手共建人類衛生健康共同體，為全球抗疫作出更大貢獻。」

中國海關總署13日曾表示，今年上半年，中國已向112個國家和地區出口超過5億劑新冠疫苗和原液，相當於當前全球疫苗總產量的六分之一。據統計，中國新冠疫苗出口量超過了其他所有出口國的總和。

疫苗 美國 中國

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