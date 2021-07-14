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「碗都打爛了」四川汶川發生4.8級地震 為2008年餘震

記者林則宏／即時報導
四川汶川14日深夜發生4.8級地震，地震發生後當地消防隊立即集結待命。（取材自封面新聞）
四川汶川14日深夜發生4.8級地震，地震發生後當地消防隊立即集結待命。（取材自封面新聞）

據中國地震台網測定，北京時間7月14日23時36分，四川阿壩州汶川縣發生4.8級地震，震源深度15千米，震央距離成都市76公里，目前尚未有災情傳出。

據四川報業集團旗下新媒體封面新聞報導，當地一位民眾表示，地震發生時他正好在喝稀飯，因搖晃劇烈，他「手一抖，哦豁，稀飯碗都打爛了」。

對於這次地震，成都理工大學教授王運生明確表示，這地震就是2008年5月12日汶川特大地震的餘震。

王運生說，地震的餘震並沒有「有效期」的說法，地震發生幾十年以後發生餘震都有可能。13年前，「5·12汶川特大地震」的震央在其北東側，據觀測，有向南西擴展趨勢。

「汶川地震與蘆山地震震中間存在空區，這次地震剛好在空區內，空區長度有100多公里。」王運生提醒，需注意餘震進一步向南發展，需加強預警。

2008年5月12日14時28分汶川發生8.0級特大地震，當時連台灣都有明顯震感。此次地震造成超過6.9萬人不幸罹難、1萬7923人失蹤，受災總人口高達4625.6萬人，是1949年中共建政後，破壞性最強、波及範圍最廣、災害損失最重、救災難度最大的一次地震 。

地震 台灣 北京

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