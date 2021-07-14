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中國要求塔利班：與恐怖勢力劃清界線

中央社台北14日電
國務委員兼外長王毅。(取材自中國外交部網站)
國務委員兼外長王毅。(取材自中國外交部網站)

針對阿富汗局勢，中國國務委員兼外長王毅13日提出3點「當務之急」，呼籲阿富汗防止全面內戰，儘快重啟內部談判；他並要求阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）與一切恐怖勢力劃清界限。

據中國外交部官網今天發布，王毅13日在杜桑貝（Dushanbe）與塔吉克外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）共同會見記者時，作以上表示。

王毅12日起出訪與阿富汗相鄰的土庫曼、塔吉克與烏茲別克等中亞3國，主要商討阿富汗局勢。

美國與北約自阿富汗撤軍後，當地內戰轉趨激烈，塔利班日前聲稱已控制85%以上的領土。中國、俄羅斯目前均希望喀布爾政府與塔利班坐上談判桌達成和解。

據發布，王毅表示，長期以來，阿富汗政府為維護阿富汗的國家統一、社會穩定以及民生改善做了大量工作，應當得到公正的評價。塔利班作為阿富汗的主要軍事力量，應當意識到對國家和民族承擔的責任，「堅決同一切恐怖勢力劃清界限」，以對國家和人民負責任的態度回歸阿富汗政治主流。

他說，中方支持並期待阿富汗各方本著「阿人所有，阿人主導」原則，從阿富汗自身根本和長遠利益出發，通過阿人對話協商，構建符合阿富汗國情並得到人民擁護的政治架構，共同開闢國家新的未來。

王毅強調，當務之急有3點：第一，避免阿富汗戰火擴大，尤其要防止發生全面內戰；第二，儘快重啟阿富汗人內部談判，實現政治和解；第三，防止各種恐怖勢力在阿富汗趁機坐大，絕不能使阿富汗再度成為恐怖分子的聚集地。

他說，中方對阿富汗未來的期待是：建立廣泛包容的政權安排，奉行穩健的穆斯林政策，堅決打擊一切恐怖主義和極端思潮，致力於同所有鄰國友好相處。

阿富汗 王毅 中國

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