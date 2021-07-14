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安徽女大生實名制舉報副院長性騷擾 指當局企圖掩蓋

記者賴錦宏／即時報導
安徽農大動物科技學院。（安徽農大官網照片）
安徽農大動物科技學院。（安徽農大官網照片）

「胖了好，豐滿了。就看看你胖的樣子。」「我感覺喜歡上你了咋辦，那天晚上做夢竟然夢到你」「XX思想開放嗎？比如性方面。」安徽農業大學動物科技學院的張曉曉，13日在微博實名舉報該院副院長、紀委書記高軍對她進行性騷擾，並公開多張微信聊天截圖。安徽農業大學發通告稱，已成立調查工作組對高軍啟動調查，一經查實，將嚴肅處理。

安徽農大2018級動物科學系女生張曉曉，周二晚在舉報信自稱，去年底開始在學院辦公室做學生助理，與時任辦公室主任的高軍一起工作。她公開多張高軍與其微信聊天記錄截圖，稱高半夜給她發情歌《暗裏着迷》，詢問有沒有男生追求她，打電話對她說「想你了啊」，並多次向她索取個人的生活照，稱「豐滿一點更性感，小女生們不懂。」高亦向她打探其他女生有無男友以及是否「思想開放」。

張曉曉自稱曾向安徽省教育廳信訪處舉報高軍性騷擾，但信訪處王姓處長的回覆讓她憤怒到無語，連舉報材料都沒看，就說這不是性騷擾，而是正常男女追求。甚至還讓她不要告訴其他同學，「沒有不透風的牆，對女生的名聲不好。」

事件曝光後引發廣泛關注，有中國網友稱，張曉曉同學已被該校輔導員叫走，且不允許陪同。原始舉報信在網上也被刪除。

張曉曉在微博中曝出了大量其與高軍的聊天記錄，以及她自己寫的舉報信內容。內容指出，高軍風流成性，敗壞風氣；不尊重女性，和女性搞曖昧；高軍對其進行性騷擾，半夜索要其個人的「生活照」，進行言語上的性暗示等等。

當事件在微博話題發酵後，安徽農業大學官方微博7月14日發布情況通告：2021年7月13日晚，安徽農業大學相關部門發現微博裏有實名舉報動物科技學院黨委副書記、紀委書記、副院長高軍涉嫌騷擾女學生等問題的材料。學校對此高度重視，已成立調查工作組，啟動調查。

安徽農大女生張曉曉在新浪微博實名舉報該校動物科技學院副院長高軍對其性騷擾，並公開...
安徽農大女生張曉曉在新浪微博實名舉報該校動物科技學院副院長高軍對其性騷擾，並公開對話。（新浪微博照片）
安徽農大公告稱，對高軍性騷擾事件高度重視，已成立調查工作組，啟動調查。（新浪微博...
安徽農大公告稱，對高軍性騷擾事件高度重視，已成立調查工作組，啟動調查。（新浪微博照片）

性騷擾 微博 微信

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