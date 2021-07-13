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港區國安法當頭 香港書展將以「政治清零」面貌登場

中央社台北13日電
「港區國安法」實施後的首屆香港書展明天登場，書商取得共識，這屆書展「政治書已清零」。(Getty Images)
「港區國安法」實施後的首屆香港書展明天登場，書商取得共識，這屆書展「政治書已清零」。(Getty Images)

港區國安法」實施後的首屆香港書展明天登場，參展書商果然感受到強大壓力。有書商表示，由於不清楚「港區國安法」的紅線，書商因此取得共識，這屆書展「政治書已清零」，以免惹麻煩。

2020年香港書展因COVID-19疫情而停辦，今年在當地疫情緩解下恢復舉行，卻成為「港區國安法」實施後的首屆香港書展。

香港電台報導，參展的香港次文化堂社長彭志銘表示，鑑於「港區國安法」實施，部分參展書商先前曾經開會並取得共識，不會放置及發售可能違反「港區國安法」的書籍，以免「惹上麻煩」。

彭志銘指出，由於不清楚「港區國安法」的紅線，不少參展書商都感到擔心。所以不只是政治書籍，一些內容較敏感的書籍，例如涉及有關「反送中」內容、乃至於時事評論的書籍，都不會在本屆香港書展展售。

彭志銘因此形容，本屆香港書展「政治書已清零」，各參展書商期待書展已久，「希望執法部門可以高抬貴手」。

另一家參展書商「CUP媒體」出版經理陶培康認為，在「港區國安法」壓力下，參展商自我審查的情況無可避免，因為「不知道哪些內容違法」。

陶培康表示，有些參展書商展售的，其實是來自其他書商的書籍，參展書商也未必清楚書籍的內容是否觸法。但相信本屆香港書展的政治書籍只會占極少數，將以較多娛樂、兒童或介紹移民的書籍取代。

自2020年7月以來，香港康文署以「港區國安法」為由，已將數十本書籍從公共圖書館中下架。

香港 港區國安法 疫情

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