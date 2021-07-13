美媒：字節跳動因資安被盯上 擱置境外IPO計畫
消息人士表示，擁有「抖音」（海外版為TikTok）等應用程式App的北京字節跳動公司，在被政府官員要求專注處理資安問題後，已無限期擱置今年稍早的境外上市計畫。
字節跳動4月23日曾透過社群媒體帳號發布聲明：「經過認真研究，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計畫。」但公司當時未進一步解釋這項決定。
根據熟悉相關計畫人士，字節跳動曾經考慮把全部或部分業務在美國或香港進行首次公開募股（IPO），但創辦人張一鳴在與網路和證券監管單位開會時，被要求專心解決資安風險和其他問題，隨後於3月底認定擱置計畫比較明智。
此外，公司當時沒有財務長，也是擱置上市案的原因之一。
中國網路監管機構「中國國家互聯網資訊辦公室」（國家網信辦）和中國證券監督管理委員會（中國證監會）皆未回覆置評請求。
華爾街日報指出，字節跳動的審慎態度，與中國叫車服務巨頭「滴滴」（Didi Global Inc）構成對比。雖然網路當局建議滴滴不要赴美上市，擔心一些數據可能落入外國人之手，滴滴還是這麼做，並於6月底籌資44億美元。
結果現在滴滴遭網路安全單位調查，主要App與其經營的其他25款程式，全被勒令從中國App商店下架。
熟悉內情的消息人士說，中國監管單位從未直接要求字節跳動擱置IPO計畫，但監管單位對於字節跳動的中國App是否遵照資安規定感到擔憂。
根據熟悉雙方溝通過程的消息人士，監管單位在會中急於瞭解字節跳動如何蒐集、儲存和管理數據。字節跳動經營的App如抖音、今日頭條等，在中國有數以億計的用戶，而抖音蒐集的個資可能包含手機號碼、生日、真實姓名與身分證號碼。
消息人士說，由於北京抱持疑慮，張一鳴評估當前的政治和監管環境不適合IPO。
字節跳動去年12月融資時的估值達1800億美元，公司股東包括紅杉資本（Sequoia Capital）、KKR & Co. 等，是全球最有價值的新創公司之一。熟悉字節跳動公司的人說，不同於連年虧損的滴滴，字節跳動的財務狀況不需要急著上市。
字節跳動6月曾告訴員工，去年由於平台上廣告增加，營收翻了一倍以上，來到343億美元，毛利增至190億美元。
過去字節跳動就曾被監管單位盯上。2018年初，北京關閉字節跳動經營的笑話App「內涵段子」，理由是含有低俗內容。後來張一鳴在社群媒體上寫了一大篇貼文道歉，承諾會增加審查人員。
今年字節跳動又遭當局公開點名違反多項規定，包括過度蒐集用戶個資和內容不當等。
中國金融監管單位4月約談了字節跳動等13家網路公司，要求它們遵守更嚴格的數據管制和貸款發放措施。同月約30家中國科技公司公開承諾遵守反壟斷法，字節跳動也是其中之一。
字節跳動也面臨美國監管單位施壓。美國前總統川普（Donald Trump）的政府去年對中國當局可能取得TikTok蒐集的用戶資料表達疑慮。TikTok則否認這種可能性。
川普時期試圖在美國禁止TikTok，今年上任的拜登（Joe Biden）政府6月已撤回相關行動，但美國仍在廣泛檢視TikTok等外國對手掌控的App，以確認是否對美國構成安全威脅。
字節跳動38歲的創辦人張一鳴5月已卸下執行長一職，成為中國政府加強施壓科技業之際卸任的業內領袖之一。
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