美媒：字節跳動因資安被盯上 擱置境外IPO計畫

消息人士指字節跳動公司在被官員要求專注處理資安問題後，已無限期擱置今年稍早的境外上市計畫。(歐新社)

消息人士表示，擁有「抖音」（海外版為TikTok）等應用程式App 的北京字節跳動公司，在被政府官員要求專注處理資安問題後，已無限期擱置今年稍早的境外上市計畫。

字節跳動4月23日曾透過社群媒體帳號發布聲明：「經過認真研究，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計畫。」但公司當時未進一步解釋這項決定。

根據熟悉相關計畫人士，字節跳動曾經考慮把全部或部分業務在美國 或香港進行首次公開募股（IPO），但創辦人張一鳴在與網路和證券監管單位開會時，被要求專心解決資安風險和其他問題，隨後於3月底認定擱置計畫比較明智。

此外，公司當時沒有財務長，也是擱置上市案的原因之一。

中國 網路監管機構「中國國家互聯網資訊辦公室」（國家網信辦）和中國證券監督管理委員會（中國證監會）皆未回覆置評請求。

華爾街日報指出，字節跳動的審慎態度，與中國叫車服務巨頭「滴滴」（Didi Global Inc）構成對比。雖然網路當局建議滴滴不要赴美上市，擔心一些數據可能落入外國人之手，滴滴還是這麼做，並於6月底籌資44億美元。

結果現在滴滴遭網路安全單位調查，主要App與其經營的其他25款程式，全被勒令從中國App商店下架。

熟悉內情的消息人士說，中國監管單位從未直接要求字節跳動擱置IPO計畫，但監管單位對於字節跳動的中國App是否遵照資安規定感到擔憂。

根據熟悉雙方溝通過程的消息人士，監管單位在會中急於瞭解字節跳動如何蒐集、儲存和管理數據。字節跳動經營的App如抖音、今日頭條等，在中國有數以億計的用戶，而抖音蒐集的個資可能包含手機號碼、生日、真實姓名與身分證號碼。

消息人士說，由於北京抱持疑慮，張一鳴評估當前的政治和監管環境不適合IPO。

字節跳動去年12月融資時的估值達1800億美元，公司股東包括紅杉資本（Sequoia Capital）、KKR & Co. 等，是全球最有價值的新創公司之一。熟悉字節跳動公司的人說，不同於連年虧損的滴滴，字節跳動的財務狀況不需要急著上市。

字節跳動6月曾告訴員工，去年由於平台上廣告增加，營收翻了一倍以上，來到343億美元，毛利增至190億美元。

過去字節跳動就曾被監管單位盯上。2018年初，北京關閉字節跳動經營的笑話App「內涵段子」，理由是含有低俗內容。後來張一鳴在社群媒體上寫了一大篇貼文道歉，承諾會增加審查人員。

今年字節跳動又遭當局公開點名違反多項規定，包括過度蒐集用戶個資和內容不當等。

中國金融監管單位4月約談了字節跳動等13家網路公司，要求它們遵守更嚴格的數據管制和貸款發放措施。同月約30家中國科技公司公開承諾遵守反壟斷法，字節跳動也是其中之一。

字節跳動也面臨美國監管單位施壓。美國前總統川普（Donald Trump）的政府去年對中國當局可能取得TikTok蒐集的用戶資料表達疑慮。TikTok則否認這種可能性。

川普時期試圖在美國禁止TikTok，今年上任的拜登（Joe Biden）政府6月已撤回相關行動，但美國仍在廣泛檢視TikTok等外國對手掌控的App，以確認是否對美國構成安全威脅。

字節跳動38歲的創辦人張一鳴5月已卸下執行長一職，成為中國政府加強施壓科技業之際卸任的業內領袖之一。