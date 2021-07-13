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上海復星BNT合約範本 傳要求取得台灣醫療紀錄

中央社台北13日綜合外電報導
圖為復星醫藥位於上海宜山路園區的大樓。(中央社)
圖為復星醫藥位於上海宜山路園區的大樓。(中央社)

路透報導，德國BNT疫苗代理商中國上海復星醫藥上周與台灣兩大企業—台積電及鴻海—達成疫苗取得協議，上海復星醫藥在協商期間曾提出合約範本，要求取得台灣的醫療紀錄。

一名知情人士告訴路透，這項條款引發擔憂，因為如此要求將引起台灣政府反感。長期以來，台灣政府一直對北京試圖影響島上的企圖保持警惕。

知情人士指稱：「另一方（上海復星醫藥）確實提出這樣的合約範本，令台灣協商人員及台灣政府感到疑惑及苦惱，但另一方在協商後不再堅持，並在短時間內調整。」

路透檢視過一份上海復星醫藥的合約範本副本，規定該公司或其「授權代表」應有權稽核疫苗接種過程，包括檢查設施和審查文件。

這份合約範本也賦予上海復星醫藥有權收集資料、訪問疫苗接種者。路透指出，這些更類似臨床試驗，而非大規模疫苗接種計畫。

另外兩位曾聽取協商簡報的消息人士指出，台灣個資絕不會送往中國，那只是根據與香港所簽定協議的合約範本。其中一名消息人士表示，「就是那樣，只是範本」，僅是協商的一個起點。

路透無法確定，上海復星醫藥為何會提出這項合約範本，上海復星醫藥未回應置評要求。台積電稱那個範本並非他們簽定的合約，不願進一步置評。

上海復星醫藥11日晚以上市公司公告名義宣布，子公司復星實業9日與台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥等四方簽訂「銷售協議」，向裕利醫藥銷售1000萬劑輝瑞/BNT的COVID-19疫苗來台接種。

不過，復星醫藥一如外界預期，在公告中強調這批疫苗將被買方捐贈予「台灣地區疾病管制機構」用於當地接種。同時還提到，公司於2020年3月獲得德國BioNTech（BNT）授權，在「中國及港澳台地區獨家開發、商業化」這款疫苗。

台灣 疫苗 台積電

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