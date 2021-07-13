美稱中在黑山推「債務陷阱外交」 中批居心不良

美國高級官員日前訪問巴爾幹半島的蒙特內哥羅（中國稱黑山）期間時稱中國在此推行「債務陷阱外交」。中國外交部13日批評居心不良。（圖／取自中國外交部網站）

美國 高級官員日前訪問巴爾幹半島的一個國家蒙特內哥羅（中國 稱黑山）期間時，稱中國在黑山及西巴爾幹地區推行「債務陷阱外交」。中國外交部13日批評，「某些居心不良的國家炒作所謂對華合作債務陷阱是不得人心的。所謂債務陷阱是假，挑撥中國同相關國家關係是真。」

美國國務院助理國務卿幫辦、西巴爾幹事務特別代表帕爾默7日至9日到訪黑山；9日，帕爾默離開黑山前接受當地電視台採訪，稱中國在黑山推行「債務陷阱外交」，中國把與西巴爾幹各國達成的基礎設施合作協議當作影響各國政策的槓桿。

澎湃新聞報導，對此，中國外交部發言人趙立堅 於13日主持的例行記者會上表示，中國與黑山建交15年來，中國與黑山關係發展順利，兩國相互尊重，彼此核心利益和重大關切，在相互尊重、平等互利基礎上，兩國在交通基礎設施建設等領域開展了卓有成效的合作，這對黑山經濟社會發展、民生改善具有重大意義。中方高度重視發展與黑山的關係，希望雙方一道努力，不斷深化互利共贏合作，造福兩國人民。

趙立堅強調，「某些居心不良的國家炒作所謂對華合作債務陷阱是不得人心的。所謂債務陷阱是假，挑撥中國同相關國家關係是真。」在這個問題上，凡是抱著公正的態度，都會得出客觀的結論。