我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴爾的摩商場外傳槍案 1嫌死 2警傷

新冠病房氧氣瓶爆炸 伊拉克醫院大火增至66死

日本防衛白皮書首提台灣周邊穩定重要性 中國回嗆

記者林汪靜／即時報導
日本在年度防衛報告中首次提到台灣周邊穩定的重要性，中國外交部13日表示，「這段時間日方接二連三拿中國說事。」（圖／取自中國外交部網站）
日本在年度防衛報告中首次提到台灣周邊穩定的重要性，中國外交部13日表示，「這段時間日方接二連三拿中國說事。」（圖／取自中國外交部網站）

日本在年度防衛報告中首次提到台灣周邊穩定的重要性，加劇對台灣的擔憂。中國外交部13日表示，「這段時間日方接二連三拿中國說事，粗暴干涉中國內政，無理指責中方正常的國防建設和軍事活動。」

日本防衛省在白皮書中說：「台灣周邊局勢的穩定很重要，不僅對我國（日本）安全，對國際社會的穩定也很重要。日本必須高度重視，提高警覺。」

澎湃新聞報導，對此，中國外交部發言人趙立堅於13日的例行記者會上表示，「這段時間日方接二連三拿中國說事，粗暴干涉中國內政，無理指責中方正常的國防建設和軍事活動，對中方正當的海洋活動說三道四，渲染所謂『中國威脅』，這是極其錯誤和不負責任的。中方對此強烈不滿，堅決反對。」

趙立堅強調，「台灣是中國領土，台灣問題純屬中國內政，中方絕不允許任何國家以任何方式插手台灣問題。中國必須統一，也必然統一，中國實現完全統一最有利於地區和平穩定。」

趙立堅還說，釣魚台及其附屬島嶼是中國領土不可分割的一部分。中方在釣魚台海域開展巡航執法活動是行使本國固有權利，正當合法。海警法是一項例行的（中國）國內立法，不針對特定國家，完全符合國際法和國際實踐。

他指出，實際上包括日本在內，很多國家早就制定實施了類似法律，日方的謊言外交和雙重標準可以休矣。而印太戰略目的在推行集團對抗，是要打造地緣爭奪的小圈子，是冷戰思維的復辟和歷史的倒退，應該被掃進垃圾堆。日方把太平洋的自由開放調門唱得老高，「能不能先解決自身試圖在太平洋搞核污染水自由排放的問題？」再次敦促日方端正心態，體現出對中國主權的尊重，以及對維護地區和平穩定的誠意。

中國 台灣 日本

上一則

青島「綠潮」滸苔成災 撈起35噸 山東、江蘇掀罵戰

下一則

中國維權人士陳光誠取得美國籍 籲對中共硬起來

延伸閱讀

日最新版防衛白書 首明記台灣局勢對日本安保至關重要

日最新版防衛白書 首明記台灣局勢對日本安保至關重要
日本紅綠燈柱不到1半年限折斷 禍首竟是牠

日本紅綠燈柱不到1半年限折斷 禍首竟是牠
東奧／英美4名工作人員 疑吸毒遭日警逮捕

東奧／英美4名工作人員 疑吸毒遭日警逮捕
日本宣布再援台灣100萬劑AZ疫苗 本周送達

日本宣布再援台灣100萬劑AZ疫苗 本周送達

熱門新聞

神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

2021-07-06 02:30
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00

超人氣

更多 >
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理
被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網
輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
飯店內「自封」不出門 白嘉莉讚留台灣「太幸福」

飯店內「自封」不出門 白嘉莉讚留台灣「太幸福」