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舉報網路危害中國國安言論 福建學生獲逾1500美元獎勵

記者賴錦宏／即時報導
福建莆田學院一名學生，因舉報有人在網上發表危害國家安全的言論，獲得1萬元人民幣獎勵。（騰訊新聞網）
福建莆田學院一名學生，因舉報有人在網上發表危害國家安全的言論，獲得1萬元人民幣獎勵。（騰訊新聞網）

福建莆田學院一名學生，因舉報有人在網上發表「危害國家安全」言論，獲得1萬元人民幣(約1544美元)作獎勵，是莆田頒布「關於對公民和組織舉報危害國家安全行為線索進行獎勵的公告」以來首例。

據星島網，去年12月，該名學生在校內上線上課程時，發現有人在網路上散佈反動言論，嚴重危害國家安全。他隨即打電話向國家安全機關舉報。當局隨即查證事件，成功制止及懲處這宗危害國家安全事件。

福建莆田市國家安全局近日聯合莆田學院舉辦獎勵表彰儀式，向該名學生進行表彰並獎勵1萬元人民幣。

據星島網，當局表示，任何組織和個人如發現危害國家安全的情況和線索，均可撥打熱線向國家安全機關舉報。舉報的情況和線索，經查證屬實，根據其重要程度給予舉報人獎勵，並為舉報人嚴格保密。但舉報人如故意捏造、謊報及誣告陷害他人，造成不良後果，將依法追究法律責任。

安徽省公安廳亦曾發文，指實施危害國家安全的活動，竊取、收買或者非法提供國家秘密或情報，策動或引誘國家工作人員叛變，向實施間諜行為的組織、個人提供經費、場所和物資等行為，均屬間諜行為。公安廳又提醒，在微信朋友圈發相片時，須要注意圖中背景，禁止在未經允許下於軍事基地、軍用港口等地拍攝。

莆田市國家安全局、市委國安辦、市財政局去年9月聯合發布「關於對公民和組織舉報危害國家安全行為線索進行獎勵的公告」，據該公告第五條事項顯示，對舉報且被採用的行為線索，將給予1萬到5萬元人民幣的獎金。對上述學生的表彰，屬該公告頒布以來的首例。

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