我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

「七下八上」雨季來臨 中國多地雨量已創歷史紀錄

記者林則宏／即時報導
北京12日出現強降雨, 圖為北京市海淀區北三環西路，民民冒雨騎行。(新華社)
北京12日出現強降雨, 圖為北京市海淀區北三環西路，民民冒雨騎行。(新華社)

中國正進入「七下八上」（7月下旬至8月上旬）的防汛關鍵期，華北、黃淮地區近日已出現強降雨，連少雨的北京24小時內的平均降雨量都超過100毫米。中新網指出，京津冀部分地方降雨量甚至突破了歷史極值。

根據中央氣象台的數據，河北邯鄲、山西晉城和長治、河南濟源、安陽和鶴壁等局部地區，12日降雨量達到220～342毫米。河北中南部和河南北部共有7個國家站日雨量突破7月極值，其中河北雞澤（206.4毫米）和河南滑縣（211.7毫米）突破有氣象記錄以來的歷史極值。

根據北京市氣象台公布的11日18時至12日19時降水量，全市平均達100.4毫米，城區平均達113.2毫米。

中新網指出，氣象上，24小時降水量大於25毫米的降水稱為「大雨」；24小時降水量大於等於50毫米的降水就稱為「暴雨」。此次，北京平均降水量已達暴雨級別，這也導致12日當天，北京兩大機場大幅調減航班，公車也有多條線路被迫停駛。

中央氣象台首席預報員張芳華指出，京津冀此輪強降雨具有影響範圍廣、降水強度大、持續時間長、累計雨量大、伴有強對流和大風天氣、致災風險高等特點。

從成因上來看，這次強降雨過程受到深厚的低渦系統影響，低渦東側伴有強盛的低空急流，帶來充沛的水汽和不穩定能量，非常有利於產生強降水。低渦系統移動緩慢，降水時間較長，有利於累計降水量增大。

中央氣象台13日10時繼續發布暴雨藍色預警。預計7月13日14時至14日14時，內蒙古東部、黑龍江西部、遼寧、吉林西部、河北東部、天津南部、山東西北部和東部及雲南西北部等地的部分地區還會有大到暴雨。

水利部水旱災害防禦司表示，受降雨影響，海河流域中南部部分河流出現漲水過程，但由於前期大部分河流處於乾涸、半乾涸狀態，目前沒有河流超警。

但預計未來10天，京津冀仍會有連續性降雨天氣，累積雨量將有50-100毫米，部分地區將達150-250毫米。由於雨區重疊，土壤相對濕潤，再遇強降雨將易發生洪水

水利部水旱災害防禦司提醒，未來一段時間，還需要重點關注長江上游、漢江，黃河上中游及渭河，海河流域及遼河、松花江的雨情水情。與此同時，需關注華東、華南地區可能受颱風影響出現的暴雨洪水。

暴雨 北京 洪水

上一則

美靠不住？烏克蘭與中國簽基建協定「打臉拜登政府」

下一則

烹調愛之味…「抗癌共享廚房」的人與事

延伸閱讀

山東莘縣遇龍捲風 多輛車被掀翻、多人送醫救治

山東莘縣遇龍捲風 多輛車被掀翻、多人送醫救治
雨彈炸華北…城淹路斷 60萬人受災 河北民眾抱樹自救

雨彈炸華北…城淹路斷 60萬人受災 河北民眾抱樹自救
華北「七下八上」汛期未到 強降水提前到

華北「七下八上」汛期未到 強降水提前到
中國山西五台山現1955年來最大雨勢 汽車被沖走釀1死

中國山西五台山現1955年來最大雨勢 汽車被沖走釀1死

熱門新聞

神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

2021-07-06 02:30
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理