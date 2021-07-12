美靠不住？烏克蘭與中國簽基建協定「打臉拜登政府」

烏克蘭與中國簽基建協定，外媒感到意外。（取材自國防時報）

美國 勢力靠不住了？以往走親美派的老路，對北約、歐盟、歐美國家幾乎是唯命是從的烏克蘭 ，近日與中國 簽署了一份基建協定，等於是打臉拜登政府，合約公布後全球媒體爭相報導。對烏克蘭轉向中國，俄羅斯和美國的態度也備受矚目。

根據中烏合同，雙方將加強在道路、橋樑、軌道交通等領域的合作，為合作項目提供必要支持和幫助，推動構建兩國更加緊密的經濟聯繫。

據商務部網站指出，烏克蘭作為曾經的蘇聯加盟共和國，曾擁有完備的航空、航天、軍工、船舶等工業部門，掌握著這些領域的先進技術，也為中烏兩國相關企業的互利合作帶來了可能。

事實上，中烏開展共建「一帶一路」合作以來，已有多家企業參與了對烏克蘭基礎設施的投資。中國商務部數據顯示，中國企業在烏承包工程市場新簽合同額已連續兩年超過20億美元，雙方在該領域合作潛力巨大。

據香港「南華早報」報導稱，「對北京、基輔和莫斯科的地緣政治觀察家來說，中烏（簽署）基礎設施協議令人意外」。

「一直以來，烏克蘭削尖腦袋也想加入北約和歐盟的樣子，幾乎成為我們對這個國家的刻板印象，怎麼突然就想開了？」實際上，這件事並不是毫無預兆的。6月22日，西方一些國家發起「新疆人權狀況聯合聲明」的聯署，呼籲聯合國對所謂新疆侵犯人權的行為進行獨立調查。

24日晚上，烏克蘭外交部發布聲明，強調烏方重視同中國的戰略夥伴關係，並於25日宣布撤回聯署。同時，烏克蘭外交部又在官網發表聲明，強調烏重視同中國的戰略夥伴關係，重申不干涉中國內政。

俄羅斯「消息報」11日評論稱，烏克蘭還表示將向中國學習經驗。在此之前，烏克蘭與中國也一直保持著良好的貿易發展。

不過，有分析認為，烏克蘭「想開了」，關鍵因素，或許還在美國身上。在蘇聯解體的時候，接受了大量蘇聯遺產的烏克蘭原本具備不少成為強國的先決條件。然而，烏克蘭一屆屆的政府開始躺在蘇聯遺產上坐吃山空，只能去找外援。

北約不會幫助烏克蘭實現它的領土訴求，歐盟不會幫助烏克蘭發展經濟，而俄羅斯拿著克里米亞，短時間之內也不會再有大動作。因此，烏克蘭現在需要的，實際上是拉動國內經濟復甦。

外界認為，如果烏克蘭不敢面對美國的怒火，這個國家就永遠只能跟在北約和歐盟身後了。至於很多人擔心中俄之間的關係會因此受到影響，有分析認為，俄羅斯可是印度軍火最大的提供商，但並不妨礙中俄之間走近。國與國之間的關係很複雜，只要不觸及彼此核心利益，「國際慣例」就是睜一隻眼閉一隻眼。