山東莘縣遇龍捲風 多輛車被掀翻、多人送醫救治

7月11日，山東省聊城市莘縣遭遇龍捲風，多輛汽車被掀翻。（極目新聞照片）

7月11日，山東省聊城市莘縣遭遇龍捲風 。多輛汽車 被掀翻，房屋只剩架子。有人受傷前往當地醫院救治。

據微博網傳影片顯示，莘縣遭遇龍捲風突襲後，有樹木被吹倒，多輛小汽車直接被掀翻底朝天。當地中國網友稱，龍捲風來的時候太嚇人了，房子被捲得只剩下架子了。

影片來源：youtube/【父子画廊】Father & Son Gallery

莘縣政府值班工作人員稱，11日的時候雨下的很大，到了晚上，龍捲風伴隨雨來臨。莘縣縣委宣傳部工作人員則表示，相關損失情況仍在統計中，稍後會有相關通報。

據極目新聞，莘縣人民醫院工作人員表示，已有傷者送往該院進行救治。

莘縣應急管理局方面稱，災情發生後，已全力展開救援，並將傷者送往醫院救治。

此前，7月11日16時49分，莘縣氣象局發布大風黃色預警信號，受氣旋影響今天夜間到明天白天莘縣陰有大到暴雨 轉小雨，並伴有雷電和7～9級偏南陣風，局地陣風10級以上。

中國中央氣象台提醒，在大氣旋影響下，華北到黃淮一帶動力、熱力條件都有利於龍捲風誕生，未來幾天除了要防禦暴雨、還要警惕冰雹、龍捲風等強對流的突襲。