江澤民、朱鎔基現身了 送花圈悼「改革老人」引關注

中共前總書記江澤民（左）和前總理朱鎔基，雙雙缺席今年的7月1日中共建黨百年大會，令外界猜測這兩人健身狀況不佳。（取材自人民網）

在中共 建黨百年大慶中未現身的中共前總書記江澤民、前總理朱鎔基近期以另類形式「露面」，給去世的中共高官高尚全送去花圈，引起關注。

據財新網報導，7月9日，中國經濟學家、前國家體改委副主任高尚全告別式在北京 舉行。

中國副總理劉鶴，前總理溫家寶，以及國家發改委主任何立峰，已卸任的高官馬凱、周小川等親赴八寶山殯儀館弔唁。

中共政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、韓正，及大陸國家副主席王岐山，人大常委會副委員長王晨，中組部長陳希，中共統戰部長尤權等都送去花圈弔唁。

此外，一眾退休 中共老人也送去花圈，其中包括江澤民、朱鎔基、李瑞環、張德江、俞正聲、李嵐清、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、張高麗等。

值得注意的是，這也是在中共建黨百年大慶中未現身的江澤民、朱鎔基，以另類形式的首次「露面」。

7月1日，中共建黨百年大慶眾高官現身，江澤民朱鎔基未露面，曾經引起中外媒體對他們健康狀況的懷疑。有猜測認為兩人的身體狀況不容許親身前往天安門。彼時，中共退休老人胡錦濤、温家寶、宋平等出現在中共總書記習近平左右兩側。

6月27日，高尚全在北京病逝，終年92歲。他曾在80年代經濟改革中將「勞動力市場」「自由」「人權」「對市場經濟內涵的完善」「所有制理論的創新」等詞句寫進中共中央文件，後被稱為「改革老人」。