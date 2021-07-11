北京遇30年最大暴雨侵襲 河北民眾抱樹自救逃生

北京、河北11日晚間下大雨，河北武安市多輛汽車被大水沖走，一市民抱樹求生。（取材自微博）

中國 多個省市出現極端天氣，其中北京 遇到30年最大暴雨 侵襲，市內廣泛地區午夜11時30分起下大兩，由昨晚（11日）至今，平均降雨量超過50毫米，其中房山區房山新村超過110毫米雨量。700架航班取消，有河北民眾抱樹自救，以免被大水沖走。

北京市黃色暴雨預警持續，預料到周一傍晚雨勢才會減弱。暴雨造成當地陸空交通大亂，逾700架航班取消、高鐵延誤、今天所有幼兒園、中小學全部停課、戶外體育活動全部暫停。

截至早上7時，北京市防汛辦共接獲3宗水浸斷路報告，另外有13處積水。懷柔區一條道路山泥傾瀉，道路受阻，無人受傷。

而在河北武安市暴雨致街道成河，多名市民被沖走。有網傳影片顯示，暴雨淹沒街道，有民眾抱樹自救，還有車輛被激流沖走。

中國中央氣象台上午10時發布強對流天氣藍色預警，預計7月11日14時至12日14時，山西、河北、北京、天津、山東、河南等地將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，局部地區雷暴大風超過11級；內蒙、遼寧、陝西、山西、河北、北京、天津、山東、河南、湖北、四川、重慶、廣西等將有短暫強降水天氣。

據氣象分析，7月11日至12日，北京大部分地區有暴雨，局部地區為大暴雨，個別地點更有特大暴雨。降雨過程中伴有強對流天氣，以短時強降水為主，伴有7級以上短暫大風，局部地區有短暫9級大風。

北京已宣布自11日晚至12日，暫停所有戶外體育、文藝、商業等活動，12日停止中小學、幼兒園返校活動，高等學校停止組織師生的戶外調研、實習、聚集性活動，並提示學生不要到山區、河流附近遊玩等。